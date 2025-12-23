【スタバ】「ロースタリー 東京」、干支「うま」新コレクションなど1・1より販売開始
スターバックス リザーブ ロースタリー 東京（以下、ロースタリー 東京）は2026年1月1日より、2026年の干支「午（うま）」をテーマにしたコレクションなど、新年に向けたアイテムを販売する。
【画像】スタバ「ロースタリー 東京」、新年の新作アイテム（一覧）
縁起物として親しまれてきたモチーフや、ロースタリー 東京を象徴する意匠を取り入れた商品を通じて、年始のシーズンを彩る。
■1月1日発売アイテム
●『スターバックス リザーブ ロースタリー マグ Horseブラック355ml』
●『スターバックス リザーブ ロースタリー マグ Horseベージュ355ml』
価格：3600円
2026年の干支である「午（うま）」のモチーフを、スターバックス リザーブのロゴの象徴である星とともに星座に見立ててデザインした新年限定マグカップ。古くから「幸運のお守り」として親しまれている馬蹄モチーフに加え、二つのマグを並べると馬が向かい合うストーリー性のあるデザインとなる。
取り扱い店舗
スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス公式オンラインストア
※スターバックス公式オンラインストアは1月6日より販売開始
●『スターバックス リザーブ ロースタリー 2026マグ355ml』
価格：3900円
ロースタリー 東京の開業以来、毎年の風物詩として親しまれているマグカップが、今年も登場。2026年モデルは、スターバックスの象徴であるサイレンが泳ぐ雄大で神秘的な海をイメージし、ブルーグリーンのカラーで仕上げた。
取り扱い店舗
スターバックス リザーブ ロースタリー 東京
●『スターバックス リザーブ Daruma カッパーオレンジ』（画像左）
●『スターバックス リザーブ Daruma リバーブルー』（画像右）
価格：7000円
縁起物として古くから親しまれる“だるま”が今年も登場。今年のだるまは、ロースタリー 東京を象徴するカッパーキャスクや、店舗前を流れる目黒川をイメージしたカラーリングに、桜をイメージしたピンクの「2026」を背面に手書きで施した特別仕様となっている。
取り扱い店舗
スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス公式オンラインストア
※スターバックス公式オンラインストアは1月6日より販売開始
■12月13日発売アイテム（販売中）
●『スターバックス リザーブ 御朱印帳 干支午』（画像左）
●『スターバックス リザーブ 御朱印帳 ロースタリー』（画像右）
価格：4000円
御朱印帳が新デザインで登場。ロースタリー 東京を象徴する桜と2026年の干支である午をイメージした、新年の始まりを表現したデザインと、ロースタリー 東京の外観をイメージした枠組みの中に、各フロアを象徴するモチーフを配した、華やかで存在感のあるデザインの2種をロースタリー 東京オリジナルの御朱印帳を手に、神社やお寺を巡る新年のひとときが楽しめる。
取り扱い店舗
スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス公式オンラインストア
◆新年特別獅子舞パフォーマンス「福カミング（噛みんぐ）！」
今年のロースタリー 東京の新年に、福を運ぶ「コーヒー獅子」が初めて舞い降りる。
新年の訪れを祝うパフォーマンス「福カミング（噛みんぐ）！」では、コーヒー豆袋で仕立てたたてがみ、コーヒーチェリーと葉をあしらった胴体幕をまとったコーヒー獅子が、館内をゆったりと練り歩く。
響き渡るのは、パートナー（従業員）による小太鼓と横笛の生演奏。
ロースタリー 東京ならではの、香りと音と想いが重なる新年のひとときを楽しめる。
「福カミング（噛みんぐ）！」
開催期間 ：1月13日（火）〜 1月15日（木） 14時〜14時30分頃
