全身の筋肉が動かなくなる難病ALS（筋委縮性側索硬化症）との闘病を続けながら、クリエイターとして活動する武藤将胤（まさたね）さんの妻・木綿子（ゆうこ）さん。徐々に大きくなる家族の負担に限界を迎えて── 。

【写真】難病ALSと闘病を続ける夫との夫婦生活を追った（7枚目から/全22枚）

介護のストレスから徐々に夫婦仲は険悪に

将胤さんの病気を知りながら木綿子さんは結婚を決めた

── 交際中だった武藤将胤さんがALSにかかっていることを知りながら、木綿子さんは「将胤さんとだったらやっていける」と思い、結婚をされたそうですね。ALSは徐々に進行していく病気ですが、結婚されたころの将胤さんには、どのようなサポートが必要でしたか。

武藤さん：ALSの進行は人それぞれですが、彼の場合はありがたいことに進行が緩やかなほうなんです。結婚当初は、腕は上がらないけれど指先は動くし、歩くことはできました。飲み込みにも問題はなかったので、食事は自分でスプーンを持って口に運ぶことができました。それでも、食事、歯磨き、着替え、整髪、お風呂のサポートが必要で、当時は彼のお母さんや妹さんに手伝ってもらいながら、基本的には私がやっていました。

── 家族だけでサポートをするのは、大変だったのではないですか。

武藤さん：当時は私もエステの仕事をしていたので、朝は彼の身支度をしてから自分の準備をします。当時、彼は博報堂で広告プランナーの仕事をしていました。往復タクシーで通勤していたのですが、仕事が忙しいからとにかく帰りが遅いんです。彼が帰ってくるのを待って、それから食事やお風呂のサポートをするので、私も寝不足になってしまって。疲労がだんだんと溜まっていきました。

「彼がやりたい仕事をがんばっているのだから、できる限りサポートしたい」と思っていたのですが、体力的にも精神的にも厳しくて…。あのころは、しょっちゅう彼とケンカをしていました。彼は自立心が強い人なので、何でも人にやってもらわなければいけないことへのいらだちがあったと思います。

私のほうも、髪形にこだわりがある彼に「もっとちゃんと髪を固めて」とか「こう流して」と言われたりすると、「どうしてそこまで言われなきゃいけないの！」とイライラしてしまって。ケンカが増えていきました。

そのとき、夫がみずから解決に乗り出す

エステの仕事と夫のサポートで疲労が溜まり…

── その状況を、どのように解決されたのですか。





武藤さん：彼が、みずから居宅介護支援（自宅で必要なサービスを受けられる公的支援）を申請してくれたんです。ある日、「来月から、ヘルパーさんが来てくれるよ」と彼に言われました。それまでは他人の手が入るのをいやがっていたのに、私のことを考えてくれたんでしょうね。そのおかげで、朝の仕度をヘルパーさんにお願いすることができるようになって、私はだいぶラクになりましたし、家族の手を借りなくてもよくなりました。

── 将胤さんが、ご自身でヘルパーさんを手配してくださったのですね。

武藤さん：彼は、とにかく行動が早いんです。2016年には、ALS患者の現状を知ってもらうために「一般社団法人WITH ALS」という団体を立ち上げて、当事者として発信したり、ALSの人が使いやすい商品を開発したりする活動を始めました。

彼は、自分がやりたいことは、みずから企画して実現させる人です。ALSの患者さんは全身が徐々に動かなくなるのですが、目の動きが最後まで残るので、彼はメガネメーカーのJINSさんに企画を持ちかけ、目の動きで音楽や映像を操れるDJツールを開発して、今も「EYE VDJ MASA」として活動しています。2017年にドクターストップで博報堂は退社したのですが、今も会社にいたころより忙しくしています。

ただ、病気は徐々に進行しています。まず食事を口に運ぶことができなくなって、介助が必要になりました。安全のために夜間呼吸器をつけて、車いすを使うようになって…とサポートが必要なことは増えています。

── 木綿子さんの負担も大きくなったのではないですか。

武藤さん：夜間の見守りを含めた24時間介護が必要になってからは、公的な重度訪問介護を利用しました。でも、ヘルパーさんの人手がたりないこともあって、思うように彼が動けないことが多かったんです。私も夜のサポートに入りましたし、仕事中に呼び呼び出されることもしょっちゅうありました。

2019年には彼が重度訪問介護事業所「WITH YOU」を立ち上げて、サポート体制を整えてくれたのですが、コロナ禍で状況が変わってしまいました。「彼にコロナを移してはいけない」と私もピリピリしていましたし、昼夜逆転の生活の疲れもたまっていきました。家にいる時間が長いと、彼とのケンカも増えて…。思うように外出もできなくて、だんだんと何もする気になれなくなってしまったんです。今思うとうつ状態に陥っていたのだと思います。「このままでは一緒にやっていけないかもしれない」と思ったこともありました。



── おふたりの間で、話し合いはされたのでしょうか。

武藤さん：それまでは、私は自分の気持ちを彼にちゃんと伝えていませんでした。でも、あるとき、友人がうつ病になってしまったことに彼がすごく驚いているのを見て、「ポジティブに生きる彼には、ネガティブな気持ちがわからないんだな」と気づいたんです。「私の今の気持ちや状態を、彼に知ってもらわなきゃいけない」と思って、彼につらいことやいやだと思っていることを全部話したんです。

彼は私の話をただ聴いてくれました。彼は声を出すことができないので、文字盤を使って朝まで話し合ったこともあります。彼が、私の気持ちをあきらめずに聴いてくれて、受け止めてくれたことで、「彼とならやっていける」と思うことができました。彼はどうすれば私の負担を減らせるのかを一緒に考えてくれて、24時間のサポート体制を整えてくれました。

ネガティブな思いも話して「支え合う」関係に

食事の介助をする様子

── 現在、将胤さんにはどのようなサポートが必要なのですか。

武藤さん：食事、排泄、着替え、清拭、移動、人工呼吸器の管理、夜間の見守り…24時間のシフトでヘルパーさんたちがサポートしてくださっています。24時間、彼を安心して任せられる体制があるから、私は家族として一緒に生活を楽しむことができますし、彼の心の支えになることができています。この体制を作ってくれた彼にも、彼をサポートしてくださる方たちにも感謝しています。 声が出せないので透明文字盤でコミュニケーションをとっていますが、事前に彼が準備をしてくれていたおかげで、目線で入力した言葉を彼の声で聞くことができるんです。

── それは、どういうことですか。

武藤さん：2015年5月から、WITH ALSが、オリィ研究所、東芝デジタルソリューションズと提携して進めている「ALS SAVE VOICE」というプロジェクトの一環で、事前に「コエステーション」というアプリに声を登録しておくことで、声を失ったあとも本人の声で会話をすることができます。

ALSの患者さんは、病気が進行して喉の筋肉が衰えると呼吸がしにくくなるので、人工呼吸器をつけることが多いんです。彼も2019年に人工呼吸器をつけました。そのときは「スピーチカニューレ」という装置をつけることで声を出すことができたのですが、1年後に食道と気管を分ける喉頭分離手術を受けて、声を失いました。

私は彼の声が聞けなくなるのがいやで、手術の前もずっと泣いていて、彼のほうが「大丈夫だよ」と励ましてくれました。手術をする前に「コエステーション」に声を登録しておいてくれたので、目線で入力した内容が彼の声で再生されます。彼の声が聞けることは、私の支えになっています。

── 病気だからといって、木綿子さんが一方的に支えるのではなくて、当事者の将胤さんも木綿子さんを支えているのですね。

武藤さん：以前の私は、「彼ががんばっているんだから」と彼のことしか考えていなくて、自分のことをおろそかにしてしまっていました。我慢をしてがんばって、限界を迎えて爆発して、ケンカが絶えなくて…という悪循環でした。まさに「家族介護あるある」ですよね。

「家族にめんどうを見てもらいたい」という当事者の思いもわかるし、「その思いに応えてあげたい」という家族の気持ちもわかりますが、本当におすすめしないです！

彼に「つらい」「無理」という自分の気持ちを話したことで、私は「ちゃんと聞いてもらえるんだ」という安心感が持てましたし、「自分の気持ちは言葉で伝えないと、夫婦といえども伝わらない」ということに気づかされました。それからは、ネガティブな気持ちもなんでも彼に話すようにしています。おかげでケンカが減りましたし、夫婦仲はよくなったと思います。

…

お互いに支え合いながら、2人は待望のお子さんを授かります。木綿子さんは、2歳になる娘さんの育児に専念。ALSの人向けの商品開発をしたり研究に参加したり、サーフィンや旅行を楽しんだりと、前向きに生きる将胤さんと支え合いながら、家族3人での生活を楽しんでいます。

取材・文／林優子 写真提供／武藤木綿子