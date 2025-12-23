相次ぐ自転車の危険運転。朝の通勤時間に信号や一時停止を守らない人、違反と知りながら飲酒運転をする人まで。そんな中、2026年 4月から新たに、16歳以上を対象に 、自転車の交通違反に反則金が科されるようになりました。“違反自転車”の減少に繋がるのか。警視庁による“違反自転車”の取り締まりに密着しました。

■2024年に全国で起きた自転車の事故は約6万7000件

2024年に全国で起きた自転車の事故は約6万7000件にのぼります。

大田区のJR大森駅周辺では、事故を未然に防ぐため、警視庁が違反自転車などの取り締まりを行っていました。

朝の通勤時間。

車道の信号は赤ですが、信号無視をして右折し、丁字路の交差点に進入する自転車が。

警察官の笛

「ピピピ」

警察官

「信号見てました？」

女性

「あーはい、青になって」

警察官

「車道走ってきたと思うんですけど、信号機は車の信号を見てもらいたいんですよ」

「歩行者がもし渡っていたら本当に危険なので」

女性

「はい、気をつけます。」

今回は、歩行者に危険がなかったとして女性は『指導警告』となりました。

■「『歩行者をよけるように』じゃダメ」

別の駅前の交差点では。

歩道の前に一時停止がありましたが、スピードを緩めず交差点へ入ってきた自転車。

警察官に呼び止められ、歩行者には気づいていたかを確認されると…

アルバイト先へ向かう途中だったという男性

「（歩行者を）よけるようにしたんですけど」

警察官

「『よけるように』じゃダメなんです。自転車は止まって、歩行者が行ってから自転車が行くようにしないと」

カメラには、歩行者が立ち止まる様子が…。

一時停止せずに歩行者の通行を妨げたとして、罰金の可能性がある『赤切符』が交付されました。

男性

「ちなみに罰金っていくらぐらいとられる？」

警察官

「法律では5万円以下の罰金と決まっているけど、ここでいくらっていうのはわからない」

後日、罰金の有無などが決まるということです。

■自転車の『酒気帯び運転』の罰則は車と同じ

これから忘年会などが増えるシーズン。夜、重点的に行っていたのは、飲酒運転の取り締まりです。

警察官

「お酒の検問をやっています、息を強く吹いてもらっていいですか」

午後9時すぎ。1人の男性が警察官に連れていかれました。

男性

「すみません、飲みました」

警察官

「ちょっと顔赤いね」

「自転車も当然、（酒を飲んだら）乗っちゃいけないのわかってますよね」

会社の懇親会帰りで自転車に乗っていた30代の男性。

警察官

「どんなお酒を飲みましたか？」

男性

「スパークリングワインと赤ワイン」

警察官

「それぞれどれくらい飲みましたか？」

男性

「スパークリングワインが3杯、 赤ワインが2杯」

2時間ほど酒を飲んだそうで、呼気に含まれるアルコールは、0.26mg/L。酒気帯び運転の基準となる数値を大幅に超えていました。

（酒気帯び運転 基準値0.15mg/L〜）

そこで、男性がどれだけ酔っているか確認する歩行テストを実施。

警察官

「検査をします。直線で10メートル、メジャー伸ばしてあります。この線の真横をまっすぐ歩いてください」

警察官

「いまの検査で、酒気帯び状態。ということで酒気帯び運転の取り締まりになります」

『酒気帯び運転』は、自転車でも車と同じ罰則で、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。

■「自転車は車と同じ。軽車両っていうぐらい。軽く考えがちだけれど」

車内へ移動し、事情を聞いていくと。

警察官

「そもそも、きょう飲み会の予定だったんですか？」

男性

「もともとその予定でした」

警察官

「なんで自転車で来たんですか？」

男性

「すみません、自転車で通勤しているのでそのまま自転車で行っちゃいました」

警察官

「それはそもそもダメだよ」

男性

「まぁそうですね」

事故の危険が高まる飲酒運転。

警察官

「自転車は車と同じです。軽車両っていうぐらいなので。軽く考えがちだけれども、車と同じだから」

男性

「そうですね」

警察官

「酒飲んで車乗るわけないでしょ」

男性

「はい」

警察官

「同じことです」

男性

「かしこまりました」

警察官

「これから年末にかけてお酒飲む機会あると思うけど、1回したら身にこたえたと思うので」

男性

「こたえましたごめんなさい」

「自らを律しなけらばならないと思いました」

男性は『赤切符』が交付され、後日出頭するということです。

■2026年4月から自転車の交通違反に反則金が科されるように

新たに2026年4月からは、16歳以上を対象に、自転車の交通違反に反則金が科されるようになります。

例えば、イヤホンをつけて『周囲の音が聞こえない状態での運転』や『傘差し運転』は5000円。

事故が相次いでいる『ながらスマホ運転』は、1万2000円です。

警視庁大森署の齊藤陽子交通課長は、「自転車も車と同様に反則切符が適用となりますので、引き続き危険な走行をしている自転車の指導、取り締まりを指導を強化していきます」と強調しました。

