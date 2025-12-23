上皇さまがきょう、92歳の誕生日を迎えられました。

きょう新たに公開された上皇さまの映像です。上皇后美智子さまと庭で手を繋ぎながら、仲むつまじく話されています。

上皇さまはきょう、92歳の誕生日を迎えられ、お住まいの仙洞御所には午前11時すぎから、天皇皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻、愛子さまら皇族方が訪問し、お祝いのあいさつをされています。

上皇さまは今年、心臓の治療のため2度入院。退院後も水分の摂取制限などを続けていますが、側近によりますと、現在の体調は「安定した状態で維持されている」ということです。

秋には、葉山御用邸の近くにある岬で地元住民と交流されました。

上皇さま

「尾っぽよく巻いてるね。雑種？」

地元住民

「保護犬なんです」

上皇さま

「いくつなんです？」

地元住民

「1歳5か月です」

上皇さま

「元気ですね」

上皇后さま

「くまモンの靴」

魚類学者としては、現在も週に2回、皇居の生物学研究所に通い、ハゼの研究に取り組まれているということです。

また、今年は「戦後80年」の節目で、上皇さまは戦争に関するテレビの特集番組を見たり、自身が疎開していた頃の思い出を振り返るなど、たびたび先の大戦と向き合われたということです。