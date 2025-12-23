俳優の北村匠海（28）が23日、都内で行われた「Dynabook株式会社 新CM/ブランドアンバサダー発表会」に出席。挑戦したいことを明かした。

ブランドアンバサダーとして、フォーマルなスーツ姿で登場。「気の引き締まる思い。自分の仕事に向かって活をいれてくれるような気がする」と背筋を伸ばした。

俳優業と音楽活動を両立しながら、多岐に渡って大活躍。常に「自分自身の幅を広げる行為」として挑戦を続けてきた。時には失敗も「自分が失敗と思わなければもう失敗って存在しないなと思うこともある。自分の糧になっていれば、それは失敗ではないと思っている」という。

今年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」でヒロインの夫・柳井嵩役を熱演。無事に長期撮影を完走し「休みなくずっと働いていたので最近それがちょっと落ち着いて“ああ、自分大変だったんだな”というふうに感じている」という。自分時間を過ごすことで「また1つ何か大きなものが生まれるのかなと思うと、楽しみです」と先を見据えた。

来年は「旅がしたい。何も決めずに行きたいんですよね、リュック1つで」と笑顔。「20代最後になるのでなんかそろそろ、計画性のない旅っていうのもしたいなと思います。1日だけでも考えずに大きな旅でも小さな旅でもしたい。何か収穫もあると思う」とほほえんだ。