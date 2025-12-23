シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL 2（第5～7話）の配信開始に先立ち、各エピソードの本編時間が明らかとなった。

共同クリエイターのロス・ダファーは、で第5話～8話の本編尺を発表。『第5章 ショック・ジョック』は“1時間8分”、『第6章 カマゾッツからの脱出』は“1時間15分”、『第7章 橋』は“1時間6分”とされており、VOL 2を構成する3話の合計時間は3時間29分に及ぶ。

また、シリーズフィナーレとなる第8話は“2時間5分”とされていたが、“2時間8分”へと更新されている。いずれのエピソードも1時間超えで、フィナーレは映画並みの長尺となるが、裏を返せば「ストレンジャー・シングス」の物語が残すところ約5時間37分しかないことを意味している。

なおロスは以前、各エピソードの見どころについてもしている。第5話は「はるかにダークで、はるかに恐ろしい仕上がり」で、第6話は「この3話のなかで最もスケールが大きく」、第7話は「フィナーレを除けば、今シーズンで最もエモーショナルな章になる」とのことだ。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL 1（第1～4話）は11月27日より配信中。VOL 2（第5～7話）は12月26日、そしてフィナーレ（第8話）は2026年1月1日に配信予定。