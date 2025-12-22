モデルプレスのインタビューに応じたBABYMONSTER／アサ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/22】モデルプレスのオリジナル企画「今月のカバーモデル」の特別版「スペシャルカバーモデル」を務めたのは、ガールズグループ・BABYMONSTER（ベイビーモンスター）。インタビュー連載第4弾ではアサ（ASA／19）に「夢を叶える秘訣」やコンディションを維持するために努力していることを聞いた。

◆アサ、メンタル維持のために意識していることは？


― ステージの上で最高のコンディションを維持するために努力していることや、気を付けていることをお伺いしたいです。

アサ：私はルーティーンを作っていて、そのルーティーンが崩れないように気を付けています。毎日、運動をして、ご飯を3食食べて、寝るというルーティーンをキープすることだけを気を付けています。

― 忙しいと3食食べるのは大変ですよね？

アサ：難しいですが、気を付けているのと、気を付けていないとでは、コンディションの差が出てくるので、3食食べることだけは意識的に頑張っています。

― 運動は朝や夜にされているのですか？

アサ：そうですね。私、ショートスリーパーなので、スケジュールが朝からだったら、深夜に起きたりして運動は必ずやっています。

― メンタル面で意識されていることはありますか？

アサ：趣味を作ることが重要だと思います。私は趣味がたくさんあるのですが、最近は可愛いお皿を集めていて、それを使うために自炊をしています。料理をすることが最近の趣味になっています。

◆アサの「夢を叶える秘訣」


― BABYMONSTERの皆さんはデビューという夢を掴み、グループとして夢や目標に向かって活動されていると思います。夢に向かって活動する中で感じたアサさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。

アサ：好きなことや本当にやりたいことは言葉にするといいと、昔誰かから聞いたことがあります。何か好きなことがあったら、考えるだけじゃなくて、言葉にしたり実行することが夢に近づける一歩になるんじゃないかなと思います。

― 目標や夢に向かって努力しながら、自分自身が一番集中して取り組んだことは何ですか？

アサ：自分を客観的に見ることに集中していました。パフォーマンスを客観的に見た時、どんなところが欠けているのかを冷静に判断して、どこを改善した方がいいのか毎回考えています。それを都度努力していることが成長に繋がっているのかなと思います。

― 素敵なお話をありがとうございました！

◆“オールラウンダー揃いの怪物”BABYMONSTERに直撃


BIGBANG、BLACKPINKを輩出したYGから約7年ぶりにデビューしたガールズグループ。韓国・タイ・日本出身の多国籍メンバー7人から構成されており、「ボーカル・ダンス・ラップ・ビジュアルなど何ひとつ抜けがない“オールラウンダー”グループ」として人気を博している。2024年4月に1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] をリリースしデビューすると、タイトル曲 ‘SHEESH’ でガールズグループデビューMV最短1億回再生突破するなどの記録を残した。2025年1月からは、初のワールドツアー 「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ＜HELLO MONSTERS＞」を世界20都市32公演で開催。日本では4都市12公演、累計15万人を動員し、K-POPガールズグループ史上最短で最多動員数を記録した。同年11〜12月には日本で初のファンコンサート「BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025」を全国4都市8公演で開催し、成功させた。今回の連載ではソロインタビューのほか、これまでの活動や今後に迫ったグループインタビューも実施した。（modelpress編集部）

◆アサ（ASA）プロフィール


出身：日本／生年月日：2006年4月17日

