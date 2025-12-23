【ガールズプラモスタイル＃09】 12月22日 発売 価格：2,640円 ※電子版は2,420円

ホビージャパンは、書籍「ガールズプラモスタイル＃09」を12月22日に発売した。価格は2,640円。電子版は2,420円。

本書はガールズプラモデルにフォーカスした書籍。#9では「塗装入門」が特集され、多くの人が使えるように段階的にレベルアップしていく塗装テクニックが紹介されている。きれいな素組みの作り方からペンツールを使った簡単メイクアップ、そしてエアブラシ塗装のコツまで幅広く解説されている。

また、「PLAMATEA キューティーハニー」に対応する特製デカールも付属する。

（C）永井豪/ダイナミック企画

Art by Rella （C） Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

（C） KOTOBUKIYA