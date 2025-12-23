「メジャー1年目を600打席とすれば、打率.230〜.240、200三振。20本塁打をクリアできるかどうか。そんな評価をしていただけに、2年54億円は払い過ぎという気もする」

村上宗隆がホワイトソックス入団会見 低迷球団選択の理由は「これからのチーム」

こう言うのはア・リーグのスカウト。日本時間22日、ホワイトソックスと「2年3400万ドル（約54億円）」で契約合意した村上宗隆（25）に関してだ。

「三振率の高さ、高め150キロ超の速球への対応、疑問視される適応力、拙守……さまざまな課題を抱える村上が、それでも2年54億円という金額になったのは、他にも獲得を望む球団があったからですよ。若いうえ、そのパワーはどの球団も認めるところでしたからね。金額を抑えた長期契約や、ホワイトソックスに近い金額の短期契約をオファーした球団があったのは間違いない。村上は複数のオファーの中で、年平均の金額が最も高い球団を選んだのでしょう」（同）

ホワイトソックスは井口資仁のメジャー1年目の2005年に3度目のワールドシリーズ制覇を果たした名門。しかし、今季は60勝102敗で、ア・リーグ中地区最下位。ここ3年連続で100敗を喫している再建中のチームだ。「最下位球団だけにプレッシャーがかからず、じっくりと課題克服に取り組める」といった論調がメディアを賑わせているものの、本当にそうか。

「期待が大きい分、反動も大きい」

年平均1700万ドル（約27億円）はチームで2番目に高い金額だ。今年で6年契約が切れる中堅手・ロバート（28）の来季オプションを球団がオフに行使、年俸は約31億円にハネ上がった。それに次ぐ高給取りになるのだから、周囲の期待はハンパじゃない。

「今季のチーム総得点647、総本塁打165は、いずれもア・リーグの15球団中14位。チームトップのソーサ（25）が22本塁打ですから、課題が長打力不足なのは明らかです。最大の売り物がパワーの村上が本塁打を量産できないとなると、ファンやメディアも黙っていないでしょう。同じシカゴを本拠地にするカブスに比べれば穏やかですけど、期待が大きい分、反動も大きくなります」（特派員のひとり）

ホワイトソックスは若い選手が多い。二塁手のソーサをはじめ、三塁手のバーガス（26）、一塁手のエルコ（26）……みな、FA権を取得する以前で年俸も安い。

中でもバーガスは今季138試合で打率.234、16本塁打、60打点。昨年途中までドジャースでプレーした若手有望株だ。

「村上は本職の三塁手か、一塁手としてスタートするかもしれません。けれども、成績と年27億円の給料が釣り合わなければ、年俸の安い若手を育てる方が得策という判断が働き、ポジションを奪われる可能性もある」とは前出のスカウト。

最下位チームだからといって、安閑としてはいられないというのだ。

