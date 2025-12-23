「くるままていらいふ」でクルマ談議

カーケア用品で有名なソフト99が運営するウェブサイト、「くるままていらいふ」初のオフラインイベントが11月22日に開催されました。舞台は東京タワーのお膝元、東京プリンスホテルの駐車場。車種や年式、オーナーの年齢を問わず、合計43台のクルマが集結しました。

「くるままていらいふ」は、“真”心を込めて“丁”寧に扱うという意味の「まてい」に由来した、新しいカーライフスタイルを啓発するプロジェクト。クルマをきちんと手入れしながら、長く乗り続けることで深まる愛着を伝えるべく、約2年前にスタートしました。

これまでショートムービーやユーザーインタビューなど、オンライン中心の発信を行ってきましたが、オーナー同士が直接顔を合わせる場は今回が初めてとのこと。

集まったクルマのジャンルはバラバラ。でもその分、気が合う仲間も見つけやすそうでした。

イベント会場を見渡すと、参加車両は旧車から最新モデルまでジャンルはさまざま。でも「クルマを大切にしたい」という気持ちはみなさん共通です。ソフト99は、そうしたオーナーをカーケアの視点から支えていきたいと話します。

当日はアイスブレイクとして、オーナーさん同士の交流時間が2回用意されていましたが、開始前からそこかしこで自然と会話がスタート。担当の方も「想定以上に参加者同士のつながりが生まれて、驚きました」と嬉しそうでした。

初対面の人もいれば、見知った人同士もちらほら。オーナーさん同士の交流は見ていてほっこりします。

実際に見て、やってみるってやっぱり大事

皆さん、カーケア実演に興味津々です。

イベントのメインは、カーケア用品の実演デモ。あくまで目的は販売ではなく、正しいカーケア知識を知ってもらうこと。旧車オーナーや長く同じクルマに乗り続けている方に向けて、無水洗車対応アイテムやサビ対策製品などが紹介されました。

実演に使われたのは、「サビ取りクリーム」「イケ黒 未塗装樹脂＆ゴム光沢復活剤」「99工房モドシ隊 カラーフィニッシュ レッド」「フクピカトリガー強力タイプ 2.0」「ガラコミラーコートZERO」の5アイテム。どれも手軽に使えるものばかりで、実際に効果が出る様子に思わず前のめりになる参加者も。

ビフォーアフターの違いがわかるように、サンプルも用意。どれも1アイテムで施工が完結するので、とてもわかりやすかったです。

「フクピカトリガー強力タイプ 2.0」は、水なしでも汚れたボディにスプレーして拭くだけで、ツヤと撥水効果を6か月持続できるそうです。汚れた状態からでもOKなのが便利すぎです！

なかでも注目を集めたのが「ガラコミラーコートZERO」。ハスの葉の撥水原理を応用した商品で、あらかじめ施工されたミラーのテストピースに水をかけると、水滴が全く付着せずにどんどん転がり落ちる様子が披露され、「おぉ～！」という声があがっていました。

こちらは施工体験もできたので、私の愛車であるパジェロミニにも試していただきました。

ソフト99のスタッフさんに、「ガラコミラーコートZERO」の使い方を教えてもらっています。

「ガラコミラーコートZERO」を使ってみて、まず感じたのは施工の手軽さ。ミラーにスプレーして乾かすだけでOKなので、洗車ついでにさっと使えるのがいいですね。

仕上がりは想像以上。超撥水効果でミラーに水滴が一切付着しなくなるので、雨天走行では雨天走行では特に安心感が増しそうです。拭いたり擦ったりしなければ、ある程度持続性もあるということなので、頻繁に塗り直さなくていいのもポイント。ミラーの雨対策を手軽にしたい人には、頼れる一本だと思いました。

大切に乗り続けて、また集まりましょう！

イベントの締めくくりは、「まていカーオーナーズグランプリ」に選ばれたクラウンと一緒に記念撮影！

会場にはカーケア用品開発担当の方もいらしており、普段なかなか聞けないユーザーの生の声を直接キャッチ。「ここで得られた意見を、今後の商品開発に活かしたい」と話していました。

イベントの最後には、クルマとオーナーとのマッチングがステキだと感じた1台に投票する企画「まていオーナーカーズグランプリ」を実施。見事選ばれたのは、クラウンオーナーのよしきさんでした。

次回開催は未定とのことですが、今回の反省点や参加者アンケートをもとに、内容をブラッシュアップしていく予定だそうで、次回の開催が楽しみです！

いただいたカーケア用品を使って、愛車を大切に、長く乗り続けたいと思います。