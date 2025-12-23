¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥ÉÉ÷¤ÎÎ¹¹Ô»£±Æ¤¬¥Ö¡¼¥à¡¢Ê¸²½¹ÖºÂ¤â¿Íµ¤¡¡Ãæ¹ñ¡¦ÆØßê»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÍö½£12·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤Ç¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ãæ¹ñÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¹ñÉ÷¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¹¹Ô»£±Æ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢É÷·Ê¶è¤Ç¤Ï¹ñÉ÷°áÁõ¤òÃå¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¬»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ÎÉ÷¾ð¤ÈË¤«¤ÊÊ¸²½¤ò»ý¤Ä´Å½Í¾ÊÆØßê»Ô¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆØßê»ÔÊ¸²½¹ÅÅÎ¹Í·¡ÊÊ¸²½¡¢¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¢´Ñ¸÷¡Ë¶É¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÄº»»³¡¦·î²çÀôÉ÷·Ê¶è¤Ç¤Ïº£Ç¯1¡Á9·î¤Ë±ä¤Ù364Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£²Æ¤Î´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÌó2³ä¤¬Çü¹â·¢¡Ê¤Ð¤Ã¤³¤¦¤¯¤Ä¡Ë¤ÎÊÉ²è¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Å·¿Í¡¦Å·½÷¡ÖÈôÅ·¡×¤äÃæ¹ñÀï¹ñ»þÂåÉ÷¤ÎÉþÁõ¡ÖÀï¹ñêÜ¡×¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ñÉ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Ç¤ÏÇü¹â·¢¤ò»²¹Í¤ËÀ¹ÅâÉ÷¤Î²°Æâ»£±Æ¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢ÊÉ²è¤Î¿ÍÊª¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È±·Á¡¦°áÁõ¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤¬Çü¹â·¢ÊÉ²è¤ÎÊª¸ì¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±»Ô¤Î¼çÍ×É÷·Ê¶è¼þÊÕ¤Ç¤Ï´ØÏ¢»º¶È¤Î½¸ÀÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÌÄº»»³¡¦·î²çÀôÉ÷·Ê¶è¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï100¸®°Ê¾å¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¹©Ë¼¤äÊ¸²½´Û¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÊÉ²è¤ÎÌÏ¼Ì¤ä¸Å³Ú´ï¤Î±éÁÕ¹ÖºÂ¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¤¢¤ê¡¢¼ã¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´ºº²ñ¼Ò¡¢çèÇÞ»ðëÎ¡Êii¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÎ¹¹Ô»£±Æ¾ÃÈñ¼Ô¿ô¤Ï2500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó400²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Êµ¼Ô/Ä¥Ê¸ÀÅ¡¢Ç¤±äûÓ¡Ë