【RIZIN】榊原CEOが語る“朝倉兄弟” ABEMA PPV特典「RIZIN〜黎明期〜」冒頭5分が公開
12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）のABEMA PPV購入特典映像「ボクらのRIZIN#2〜黎明期〜」の冒頭5分が、「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeなどで公開された。
『ボクらのRIZIN #2〜成長期〜』には、RIZINの榊原信行CEO、本大会でYA-MANとの対戦が決定している初代フェザー級王者・斎藤裕、そして“お祭り男”の愛称で知られるRIZINファイター・矢地祐介の3人が登場した。
冒頭で榊原CEOは、「2015年にRIZINを立ち上げてからの3年間は、プロモーターとして本当に無我夢中で走りました。フジテレビがゴールデンで放送枠を空けてくれて、桜庭、青木、ヒョードル、曙、ボブ・サップ……当時考えられるものをすべて投入しました。でも、正直……反応は薄かった」と、RIZIN黎明期を振り返った。
さらに、「PRIDEの頃は“外国人選手”がスターだったけれど、2015年の時点ではもう違っていた。日本人のスーパースターを作らなければいけなかった。そんな中で、矢地はヒーローの第一候補だったんだけど、ヒーローになりきれなかったね（笑）」と語り、スタジオの笑いを誘った。これに対し矢地も「（期待は）感じていました（笑）」と応じ、苦笑いを見せた。
また榊原CEOは、「ここまでヒーローになるとは思わなかった存在」として朝倉兄弟の名前を挙げ、「海（朝倉海）はアウトサイダーで活躍していたものの、アスリートとしての明確なバックボーンがあるわけではなかった。強さについても、当時は『本当にどこまで強いのか？』と半信半疑だった」と当時の空気感を明かす。その中で、「堀口恭司に勝ったことが大きな転換点だった」と語り、RIZINにおける歴史的な一戦を振り返った。
これを受け、矢地は2019年8月開催の「RIZIN.18」で実現した堀口恭司と朝倉海の対戦について、「そもそも、なんでこのマッチメイクをしたんですか？」と率直な疑問を投げかける。ここで榊原CEOからは、この一戦が実現するまでの知られざる秘話が語られた。
さらに、後に登場した朝倉未来について、矢地は「正直、『所詮、地下格やろ。俺らと一緒にしないでほしい』くらいに思っていた」と当時の本音を告白。これに対し、「斎藤さんたちも『俺たちと一緒にすんな』って思っていましたよね？」と問いかけると、斎藤は「強いんだろうけど、未知数というか、試合を見てみないと分からない存在ではありました」と、当時の率直な印象を語った。
旗揚げ当時の貴重なトークの全編は、ABEMA PPVの購入者のみ視聴可能。「ボクらのRIZIN」は全3本で、「#3〜RIZIN拡大期〜」のゲストは鈴木千裕と野村駿太が出演する。
ABEMA PPVの特典はそのほか、同大会の激闘を特別デザインした「RIZINカードコレクション 特別限定カード」。さらに、「朝倉未来応援チケット」と「シェイドゥラエフ応援チケット」も販売され、特典は各選手のデジタル版「オリジナル限定シール」「オリジナルライコレカード」、実物版「オリジナル限定シール」「リアルライコレカード」の4点となる。
ABEMA PPVのチケット価格は、通常版が前売7500円、当日7900円、アーカイブ6000円。「朝倉未来応援チケット」と「シェイドゥラエフ応援チケット」は前売で各8000円（すべて税込）。
