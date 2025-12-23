JTBとのコラボで実現！「TRIP.INN」の旅に便利なパッカブルバッグ

旅の必需品をしっかり収納、さらにおしゃれに持ち歩けるバッグが登場！クロスプラスの「TRIP.INN」が、旅行のプロ・JTBとコラボした新アイテムを2025年12月22日より発売します。パッカブルバッグパックやボストンバッグなど、軽量で丈夫なアイテムは、収納力が抜群で使いやすさも魅力。カラー展開も豊富で、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。今すぐチェックしてみてください♡

JTBとコラボ！TRIP.INNの新作バッグが登場



「TRIP.INN」は、快適な旅をサポートするバッグブランドとして人気を誇り、JTBとのコラボレーションにより、さらに進化したバッグを発売します。

今回のアイテムは、旅行にぴったりなパッカブルバッグパックやボストンバッグがラインアップ。どれもコンパクトに折りたため、持ち運びや収納がとても便利。

JTBの添乗員からのアドバイスを取り入れ、細部までこだわり抜かれたデザインで、旅行中も快適に過ごせるよう考えられています。

旅行にも普段使いにも便利！4種類のアイテム



パッカブルバッグパック

パッカブルボストンバッグ

パッカブルボストンバッグ

パッカブル2WAYドローストリングバッグパック

新登場するのは、パッカブルバッグパック（25L・30L）、パッカブルボストンバッグ（40L・50L）の4種類のアイテム。

どれも軽量で丈夫、さらにコンパクトに収納できるため、旅行中や日常のサブバッグとして大活躍します。

特に、肩に優しいクッションパッドや、キャリーオンループなど、便利な機能が満載！

カラーはグレー、ブラック、ベージュ、ライトグリーンの4色で、どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。

快適な旅をサポートする細かな工夫が満載



TRIP.INN×JTBのコラボバッグは、細かいところにも心配りが行き届いています。

例えば、パッカブルバッグパックは肩への負担を軽減する厚めのショルダーパッドを採用し、旅行中に重い荷物を持っても快適です。

さらに、バッグにはメッシュポケットやループ付きのデザインが施され、キャリーケースとの併用や小物収納がしやすくなっています。

これらの機能は、実際に旅行を経験したJTBの添乗員からのフィードバックをもとに作られており、実用性は抜群です。

JTBとのコラボで、もっと楽しい旅行を♪



旅行をもっと快適に、もっと楽しく！JTBとのコラボで誕生した「TRIP.INN」の新作バッグは、旅行中のストレスを軽減するために細部までこだわり抜かれたアイテムばかり。

パッカブルバッグパックやボストンバッグは、使い勝手の良さとおしゃれさを兼ね備え、あなたの旅をサポートします。カラーも豊富で、旅行だけでなく普段使いにも最適。

2025年12月22日から販売開始なので、今すぐチェック♪