勝野洋の妻・キャシー中島、亡き長女・七奈美さんのために作った手編みマフラーを披露「石は冷たいから絶対マフラーが必要だものね」 墓石に供える
タレント・キルト作家のキャシー中島（73）が21日、自身のSNSを更新。「七奈美のところに来ました。ハルコとエイトが一緒です♪」と書き出し、夫で俳優・勝野洋（76）、孫と共に、長女で宝飾デザイナー・勝野七奈美さん（享年29）の墓参りに出かけたことを報告した。
【写真】「愛情のこもったマフラ― あたたかそうですね」「グラデーションがキレイ」キャシー中島が長女・七奈美さんのために手編みしたマフラー
「今日は2人が大活躍、お水をあげて、お花を飾ってお掃除をしてとじぃじに教えてもらってお手伝いをしました。曽おばあちゃんのお墓とおじいちゃんのお墓もピカピカになりました」と孫たちの様子などを伝え、複数枚の写真をアップ。
墓石の上には、キャシーが七奈美さんのために作ったピンクを基調とした手編みのマフラーも置かれている。なお、出来上がったばかりのマフラーは、先日まで出かけていたハワイ旅行の飛行機の中で仕上げたそうだ。
キャシーは「ちょっと地味だったかしら？でもすごくあったかいと思います。石は冷たいから絶対マフラーが必要だものね。ママはね、マフラーを作ってる間中幸せだったよ」と七奈美さんに語りかけるように記していた。
この投稿に対し「とっても素敵なマフラーですね」「グラデーションがキレイ」「愛情のこもったマフラ― あたたかそうですね」「素敵に仕上がりましたね」「優しさが伝わるマフラーです。これから寒くなりますからね」「うるうるしました」などと、心温まるコメントが数多く寄せられている。
七奈美さんは2009年7月、肺がんのため死去。今年で十七回忌を迎えた。なお、勝野＆キャシー夫妻の次女は俳優の勝野雅奈恵（43）、長男は手芸家・タレントの勝野洋輔（42）。
