ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

毎日の外出を軽快に支えるシンプルデザインと履きやすさを両立した【フィラ】のカジュアルシューズ Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


90年代にNBAで活躍したジャマール・マッシュバーンが愛用していたシグネイチャーモデル。特徴的である彼のタトゥーをモチーフにしたトライバルなソールにFILAのクリエイティブさを表現したストリートテイストな1足。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


シンプルでクリーンなデザインのカジュアルシューズで、普段使いからちょっとした外出まで幅広く対応する。落ち着いた印象で合わせやすい一足である。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


足全体を包み込むような設計により、安定感のある履き心地を実現している。長時間歩く日でも快適さを保ちやすい仕様である。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


軽量性を意識した構造で、足運びが自然になり疲れにくい。日常の移動や通勤・通学にも取り入れやすい点が魅力である。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


スポーティーさとカジュアルさをバランスよく融合したデザインで、さまざまな服装になじみやすい。使い勝手を重視する人に適したシューズである。