政府は２３日午前の閣議で、人工知能（ＡＩ）政策の方向性を示す初の「ＡＩ基本計画」を決定した。

「信頼できるＡＩ」を日本の強みと位置づけ、質の高い日本の産業データを生かしたＡＩ搭載ロボットの開発などを重点政策に掲げた。

基本計画は５月成立のＡＩ法に基づき、技術革新とリスク対応を両立させながら「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国」を目指す考えを示した。国際的な開発競争やルール形成で後れを取らないよう、〈１〉利活用の推進〈２〉開発力の強化〈３〉ガバナンス（管理）〈４〉社会変革――の方針に沿って政府の取り組みを強化する。

開発面では、ＡＩの性能を左右するデータの質に着目。「産業や医療、研究など日本の強みとなる分野の質の高いデータを生かす」とし、ロボット「フィジカルＡＩ」などの開発を後押しする。ＡＩのデータ学習を支援するため、個人情報保護法の早期改正も目指す。

偽・誤情報拡散などリスクへの対処として、ＡＩの安全性をチェックする政府系機関「ＡＩセーフティ・インスティテュート」の人員（約３０人）を倍増することも明記した。将来的には、英国の機関並みの２００人態勢を視野に入れる。