一枚で雰囲気が決まるロゴデザインと快適な着心地を両立した万能アウター【チャンピオン】のトレーナー Amazonで販売中！
ストリートにも日常にも自然に溶け込む定番デザインで着回し力を高める【チャンピオン】のトレーナー Amazonで販売中！
環境に配慮されたリサイクルポリエステル100％を使用。柔らかい肌触りでふわふわと毛足が長く､上品な光沢が魅力のシェルパフリース素材のジップジャケットです。軽い素材でありながら、多くの空気を含むことによる保温性の高さが魅力。日常使いはもちろん、シーンを選ばず着用できるユーティリティアイテム。ポリジン加工による抗菌防臭機能を備え、袖下から脇にかけては静電気の発生を抑える制電糸を使っている。左胸にボックス型のChampion（チャンピオン）ロゴ刺繍入り。
フロントに印象的なロゴデザインをあしらったジップ仕様のトレーナーで、羽織りとしても着用しやすい実用的な一着である。日常使いに適している。
程よい厚みの生地感で、季節の変わり目にも活躍する。動きやすさを考慮した設計のため、リラックスした着心地を求める人にも向いている。
シンプルながら存在感のあるデザインで、カジュアルコーデの主役として取り入れやすい。パンツやインナーを選ばず合わせやすい点が魅力である。
フルジップ仕様により温度調整がしやすく、室内外を問わず使いやすい。普段着から軽い外出まで幅広く対応できるトレーナーである。
