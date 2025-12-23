女性アイドルグループCUTIE STREETのデビュー曲のヒットによって、「かわいいだけじゃだめですか？」というフレーズが注目を集めましたが、令和の若者はどんな意見をもっているのでしょうか。株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』が実施した調査によると、「かわいいだけじゃだめ」と感じる高校生が約7割にのぼることがわかりました。



調査は、全国の現役高校生男女479人を対象として、2025年9月〜10月の期間にインターネットで実施されました。



調査の結果、「”かわいいだけじゃだめ”だと思う」が68.7%、「思わない」が31.3%となり、7割近くの現役高校生が「かわいいだけじゃだめ」だと考えていることがわかりました。



その理由には大きく分けて「性格」と「中身」の2つが挙げられ、「可愛いだけじゃダメ。性格も良くないといけない」「可愛くても性格が終わってたらもったいないなーと思う」「見た目がかわいくても性格が悪かったら全部台無しになる」など、“かわいさ”より“性格の良さ”を大事に感じているコメントが目立ちました。



また、「中身がないと話していて楽しくないと思う」「美人は三日で飽きる。中身が大事」「中身も伴ってこそ本当に“かわいい”です」といった意見や「かわいいだけの女なんかつまんない」など厳しい意見も多く寄せられました。



一方、「かわいいだけで良い」と回答した現役高校生からは、「かわいいが正義」「かわいいだけで許されることが多い」「かわいいと無条件に存在を肯定してくれるから」「かわいければ人生楽しい！」といった“かわいい”というのは人生を生きていく上で絶対的なアドバンテージと考えている高校生も少なくありませんでした。



