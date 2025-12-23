「おととい母が厚揚げ置いてったぽいから煮物にしようと冷蔵庫から出してみたらバウムクーヘンだったんだが。」



【写真】これは、間違えるのも無理はない…

漫画家の関口かんこさん（@pkb5648）が愉快な日常エピソードを写真と共につづった投稿が「X」で大きな反響を集めました。



一昨日前にお家に来たお母様が置いていってくれた食材を「厚揚げ」だと思っていた関口さん。２日後、それを使って煮物をつくろうと冷蔵庫から取り出すと実は「バウムクーヘン」だった、という事実が判明します。



出汁の入った鍋の上、「ひと口大のバウムクーヘン」がいくつも入ったビニール袋を持ちつつ、関口さんは困惑するのでした…。



共感の声集う

「バウムクーヘン」は親心から食べやすい大きさに切り分けられていたのですね。しかし、チラッと見ただけでは色といい形状といい、「厚揚げ」に間違えてしまうのも無理からぬことのような…投稿には記事執筆時点で「6.3万件」もの「いいね」がついています。投稿を見た人たちから共感の声が届いていています。



「出汁もとったのに！ですか？いい絵柄だ…。」

「確認できてよかったですね 入れる瞬間にバームクーヘンだったら… あぁぁぁぁ､､､､ってなりましたね」

「ビニール袋への入れ方が厚揚げ」

「食べやすく 1口サイズに切られてる... 母の優しさですね〜」

「あぁ、鍋の中が紅茶に見えてくる不思議。」



煮汁は…？

リプライ欄にて「さすがに煮る前に気づいたのでバームクーヘンはそのまま齧りました」という関口さん。自らのかん違いに気づいた時のことを「厚揚げと信じて疑ってなかったので自分の思い込みに笑ってしまいました」とふり返りました。



用意した出汁については「バウムクーヘンと気づいたあとは、冷蔵庫に他に煮るようなものがなにもなく、薄めてむりやり味噌いれて味噌汁にしましたがすごいしょっぱかったです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）