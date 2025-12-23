長期休みに行きたい「山形県の穴場秘境」ランキング！ 2位「黒沢峠ブナ林」、1位は？ 【2025年調査】
いよいよ長期休暇シーズン。「日常を忘れて、心身を徹底的にリフレッシュしたい」という方も多いのではないでしょうか。アクセスは少々不便でも、その道のりを超えるほどの感動が待っている秘境スポットへ出かけ、最高の癒やしを手に入れませんか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。
その中から、長期休みに行きたい「山形県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「非日常な感じを味わえそう」（40代女性／島根県）、「天然の森トンネルを体験してみたいから」（30代女性／埼玉県）、「ブナ林の間を歩きながら、木漏れ日を感じ、自然セラピーとしてリラックスしたい」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「名前が格好いいのと湿原は植生が独特でトレッキング面白いから」（50代女性／愛知県）、「高山植物が豊富で静かに自然散策が楽しめるため」（20代女性／東京都）、「広くひらけた高山植物の宝庫で新鮮な空気をいっぱい吸い込みたい」（60代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：黒沢峠ブナ林／56票西置賜郡小国町にある黒沢峠は、かつて越後米沢街道の難所として知られていた場所。この峠一帯に広がるブナ林は、手つかずの原生林が残る貴重なエリアで、その深い緑と静寂が秘境の雰囲気を醸し出しています。特に新緑の季節や秋の紅葉時は美しく、ブナの木々を通して差し込む木漏れ日は幻想的。長期休みを利用して、北国の豊かな自然の中で森林浴やハイキングを楽しみたい人々に支持されました。
回答者からは「非日常な感じを味わえそう」（40代女性／島根県）、「天然の森トンネルを体験してみたいから」（30代女性／埼玉県）、「ブナ林の間を歩きながら、木漏れ日を感じ、自然セラピーとしてリラックスしたい」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：月山弥陀ヶ原湿原／60票月山八合目に広がる月山弥陀ヶ原湿原は、標高約1400mに位置する高層湿原。月山登山の起点としても知られ、木道が整備されており、高山植物や湿原特有の植生を間近に見ることができます。夏にはニッコウキスゲやワタスゲなど、さまざまな花々が咲き乱れる「花の絨毯」となり、秋には草紅葉が広がるなど、季節ごとに異なる絶景が楽しめます。山上の秘境でありながら比較的歩きやすく、雄大な自然を堪能できる点が魅力として、1位に選ばれました。
回答者からは「名前が格好いいのと湿原は植生が独特でトレッキング面白いから」（50代女性／愛知県）、「高山植物が豊富で静かに自然散策が楽しめるため」（20代女性／東京都）、「広くひらけた高山植物の宝庫で新鮮な空気をいっぱい吸い込みたい」（60代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)