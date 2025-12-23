猫の写真を撮れば、どの都道府県の形に似ているか教えてくれるアプリ「ウチのコどこのコ」が公開され、SNSで話題になっている。



【写真】猫にそっくりな県を教えてくれる！？

きっかけになったのは11月11日にいえもり（@iewori）さんが「うちの猫、あまりにも茨城県すぎる」と投稿した茨城県そっくりのポーズをする猫ちゃんの写真。投稿は10万いいねを集める大きな話題となり、リプライには「うちの猫は島根！」「うちの猫は山梨」など、都道府県のポーズをとる猫写真が送られた。



そこで、いえもりさんは都道府県の猫写真コレクションを開始。翌12日には多くの人と猫ちゃんの協力で猫で埋まった、「猫だらけ日本地図」を完成させ、さらに12月12日にはお気に入りの「ウチのコ」写真から似ている都道府県を探してくれるアプリ「ウチのコどこのコ」を手掛け、無料公開したのだ。



いえもりさんに話を聞いた。



――アプリ制作の経緯は？



いえもり：猫だらけ日本地図を制作したことがきっかけで「うちの子の写真を使って！」と沢山写真をいただいたのですが、他の猫ちゃんと被ってしまうなどが理由で日本地図に入れられなかった猫ちゃんも沢山いました。そこで、もっと気軽に都道府県に見立てる遊びを楽しんで欲しいと思い、アプリを作りました。



――使い勝手などは？



いえもり：大事にしたのは、誰でも迷わず使えて、使う過程でも楽しさを感じてもらえること。マッチング処理が本当に大変で、数学的に似た形を探す方法と、多くの人間が「似てる！」と感じる状態にズレがあり、バランスをとるのに苦労しました。オフラインで使える個人情報漏洩などの心配がないアプリなので、子どもの写真を使って何度も調整を重ねました。



多くの方に毎日「ウチのコ」の写真を撮りながら、少しずつ日本地図が埋まっていく様子を楽しんでほしいです。



◇ ◇



猫を飼っている記者が実際にアプリを使ってみた。



アプリを立ち上げ自分のスマホに保存している猫の写真を選ぶと、自動で切り抜いてくれる機能が。背景が消え、猫だけの状態になった画像をマッチングすると、和歌山県とヒット。しかも一致度81％とのこと。図鑑に登録することができ、マッチング作業を進めると愛猫だけの日本地図もできそうだ。



SNSでは「子どもが風呂入るのも忘れて夢中で我が家の猫の写真を撮り、日本地図を埋め続けています。」「図鑑機能がすごい」「野良猫の写真でもやってみた」「ぬぐるいでもできた！栃木県！」などの反響が集まった。いろんな動物や物で楽しむも良し、ペットや家族だけで日本地図を埋めるのも良し。様々な楽しみ方のできるアプリだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）