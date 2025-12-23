「かわいすぎるだろ」広瀬すず、女児との3ショット公開「うわみんなすごい楽しそう」「振れ幅が良い」
俳優の広瀬すずさんがパーソナリティを務めるラジオ番組『よはくじかん』（TOKYO FM）の公式Instagramは12月20日に投稿を更新。ゲストに姉妹インフルエンサーの「ゆにみあ」を招き、広瀬さんとのスリーショットを公開しています。
【写真】広瀬すず＆子どもたちのかわい過ぎる密着スリーショット
番組内で3人はクイズやシール交換を行ったそうで、「3人で楽しくにぎやかにお届けしました」とコメント。さらに、「また遊びに来てね〜」と姉妹にメッセージを送っています。
この投稿にファンからは、「かわいすぎるだろ」「めちゃくちゃ面白かったです」「激メロ回でした」「ゆにみあちゃんトークとすずちゃんの子供と接する声がかわいすぎました 癒されました」「ゲストの振れ幅が良い 良いラジオだ」「うわみんなすごい楽しそうですね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
子どもたちと楽しい時間をお届け同アカウントは「今日の #広瀬すず の『#よはくじかん 』は…姉妹インフルエンサー ゆにちゃん＆みあちゃんが登場！！」とつづり、11枚の写真を掲載。1枚目で広瀬さんは、色紙を持ったゆにさんとみあさんを両手に抱え、楽しそうな笑顔を見せています。
クリスマスらしいオフショットも同番組のオフショットは、「ゆにみあ」のInstagramでも公開されており、トナカイのカチューシャやサンタクロースの帽子を頭に着けた3人のオフショットを載せています。また広瀬さんとの時間について、「久しぶりに大好きなすずちゃんに会えてゆにもみあも大喜びでした のわも抱っこしてもらえてよかったね 幸せな時間をありがとうございました」と振り返りました。
