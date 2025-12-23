こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

メインのバッグは容量が大きい方が何かと便利。でも、通勤電車では周りの邪魔になっていないか気を遣うシーンも多いものです。

毎日のことだから、もっと快適かつ機能的なバッグを選びたい。そんな思いを叶えてくれる2wayバッグがmachi-yaに登場しました。

通勤をスマートにするために設計された、多機能な「薄型×2way 帆布トートリュック」。その実力を詳しくチェックしていきましょう。

薄型の2wayスタイルで移動がラクラク

「薄型×2way 帆布トートリュック」という名前の通り、一番の特長はシーンに応じて持ち方を自在に変えられる2wayスタイルです。

Image: woodybelly

Image: woodybelly

移動中はリュックとして背負い、電車やエレベーターに乗る前にサッと下ろして手持ちに。この切り替えがスムーズにできるのは2wayならではの使いやすい点です。

Image: woodybelly

また、厚さが約11cmとスリムな設計。通勤電車でも周囲の邪魔になりづらいですし、手持ちでも運びやすい。デスクに置いたときも省スペースなので、どんな場面でもそのスリムさがありがたいのです！

Image: woodybelly

また、よくあるリュック兼用バッグと違い、持ち手が2本ある2ハンドル仕様なのもポイント。トートバッグとして持った際もバランスが崩れにくく、重い荷物でも手が痛くなりにくい設計です。

7つの多機能ポケットでPCも小物もすっきり収納

Image: woodybelly

リュックでありがちなのが、中の荷物が散らかってしまうこと。このバッグは、合計7つの多機能ポケットでそのストレス軽減します。

Image: woodybelly

まずはフロントポケット。サッと取り出したいノートや雑誌、10.9インチのタブレット端末の収納に便利な大型収納です。

Image: woodybelly

2つ目のPC専用ポケットは、クッション材内蔵の安心設計。最大15.6インチのノートPCに加えてタブレットもしっかりと収納してくれるサイズ感です。

Image: woodybelly

メイン収納部はA4ファイルや水筒、折畳み傘も入る大容量スペース。

Image: woodybelly

さらに、上部に2つの小物ポケット、下部に2つの中身が見えるメッシュポケットがあり、ACアダプタやマウス、手帳などを機能的に仕分けられます。

GIF: Image: woodybelly

最後は背面セキュリティポケット。背中に接する位置にあるため、貴重品の防犯対策にぴったり。出張や旅行にも重宝しそうですよね。

シンプルかつ上品な帆布×レザー

デザイン性も注目すべきポイント。

Image: woodybelly

「キレイ目カジュアル」というブランドコンセプトにあわせ、素材は丈夫で軽量、通気性にも優れた帆布（コットン）生地。これにPUレザーを組み合わせることで、カジュアルすぎず、スーツスタイルにも違和感なくマッチします。

約650gという軽さや、どの位置からでも開閉できるWファスナー、背中の蒸れを軽減する背面メッシュなど、ディテールまで日々の使いやすさを追求したデザインです。

Image: woodybelly

通勤も休日も、毎日の移動をスマートで快適なものに変えてくれる「薄型×2way 帆布トートリュック」。リュックやバッグのちょっとしたストレスから解放されたい方は、ぜひmachi-yaのプロジェクトページをチェックして、検討してみてください！

PCやガジェットが7つのポケットで整理整頓！軽くて丈夫な2way帆布バッグ 9,660円 超超早割 30%OFF machi-yaで見る

>>PCやガジェットが7つのポケットで整理整頓！軽くて丈夫な2way帆布バッグ

Image: woodybelly

GIF: Image: woodybelly

Source: machi-ya