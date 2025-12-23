電車でも邪魔にならん！薄型2wayトートが通勤をだいぶラクにしてくれる件
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
メインのバッグは容量が大きい方が何かと便利。でも、通勤電車では周りの邪魔になっていないか気を遣うシーンも多いものです。
毎日のことだから、もっと快適かつ機能的なバッグを選びたい。そんな思いを叶えてくれる2wayバッグがmachi-yaに登場しました。
通勤をスマートにするために設計された、多機能な「薄型×2way 帆布トートリュック」。その実力を詳しくチェックしていきましょう。
薄型の2wayスタイルで移動がラクラク
「薄型×2way 帆布トートリュック」という名前の通り、一番の特長はシーンに応じて持ち方を自在に変えられる2wayスタイルです。
移動中はリュックとして背負い、電車やエレベーターに乗る前にサッと下ろして手持ちに。この切り替えがスムーズにできるのは2wayならではの使いやすい点です。
また、厚さが約11cmとスリムな設計。通勤電車でも周囲の邪魔になりづらいですし、手持ちでも運びやすい。デスクに置いたときも省スペースなので、どんな場面でもそのスリムさがありがたいのです！
また、よくあるリュック兼用バッグと違い、持ち手が2本ある2ハンドル仕様なのもポイント。トートバッグとして持った際もバランスが崩れにくく、重い荷物でも手が痛くなりにくい設計です。
7つの多機能ポケットでPCも小物もすっきり収納
リュックでありがちなのが、中の荷物が散らかってしまうこと。このバッグは、合計7つの多機能ポケットでそのストレス軽減します。
まずはフロントポケット。サッと取り出したいノートや雑誌、10.9インチのタブレット端末の収納に便利な大型収納です。
2つ目のPC専用ポケットは、クッション材内蔵の安心設計。最大15.6インチのノートPCに加えてタブレットもしっかりと収納してくれるサイズ感です。
メイン収納部はA4ファイルや水筒、折畳み傘も入る大容量スペース。
さらに、上部に2つの小物ポケット、下部に2つの中身が見えるメッシュポケットがあり、ACアダプタやマウス、手帳などを機能的に仕分けられます。
最後は背面セキュリティポケット。背中に接する位置にあるため、貴重品の防犯対策にぴったり。出張や旅行にも重宝しそうですよね。
シンプルかつ上品な帆布×レザー
デザイン性も注目すべきポイント。
「キレイ目カジュアル」というブランドコンセプトにあわせ、素材は丈夫で軽量、通気性にも優れた帆布（コットン）生地。これにPUレザーを組み合わせることで、カジュアルすぎず、スーツスタイルにも違和感なくマッチします。
約650gという軽さや、どの位置からでも開閉できるWファスナー、背中の蒸れを軽減する背面メッシュなど、ディテールまで日々の使いやすさを追求したデザインです。
通勤も休日も、毎日の移動をスマートで快適なものに変えてくれる「薄型×2way 帆布トートリュック」。リュックやバッグのちょっとしたストレスから解放されたい方は、ぜひmachi-yaのプロジェクトページをチェックして、検討してみてください！
Image: woodybelly
GIF: Image: woodybelly
Source: machi-ya