¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤¬º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¡ÖÂëÀï»Î¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¡×¡£º£²ó¤ÏÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤À¡£¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£126»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬1ÎÒ¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÂÇÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡£¼çÎÏ¤Îº£µÜ·òÂÀ¤é¤¬¤±¤¬¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ëÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£Ç¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËÜ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Öµæ¶Ë¤ÎÁ°¤µ¤Ð¤¡×¤ò½é¤á¤ÆÂÎ¸½¤Ç¤¤¿°ìËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼êÁ°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ï4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£4¡½4¤ÈÆ±ÅÀ¤Ç±äÄ¹10²ó¡¢¥í¥Ã¥Æ¾®Ìî°ê¤¬Åê¤¸¤¿¸ª¸ý¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹â¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢º¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ö¾¡¤Á±Û¤·¤Î1¹æ¥½¥í¡£¤³¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ï2023Ç¯9·î°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë576Æü¤Ö¤ê¤Î1·³¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡Éé¤ÎÇ¯¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿20ÂåºÇ¸å¤Îº£µ¨¡£»³ÀîÊæ¹â¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇÊÑ²½µå¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÄ¾µå¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤ÈµåÂ®ÂÓ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸å¤í¡ÊÂÇ¼ÔÂ¦¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ÕÀè¤Ë»³Àî¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤ÏµÕ¡£µåÂ®ÂÓ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ°¡ÊÅê¼êÂ¦¡Ë¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤³¤ì¤ÇÂÇ¤Æ¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤âÂÇ·âÅê¼ê¤ËÊÑ²½µå¤òº®¤¼¤ÆÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Á°¤ÇÂÇ¤Ä°Õ¼±¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÄÄ¾Á°¤ÎÂçºå±óÀ¬¤Ç±¦É¨¤Îð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤òÉôÊ¬Â»½ý¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¤±¤¬¤¬°²½¤·¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¤À¤«¤é¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤íÂ³¤±¤ë¤·¤«ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Îà³³¤Ã¤×¤Áá¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿1ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ëº£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¡Ê»ø¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ë¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤ä¤Ã¤ÈºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö99¡×¤¬Íèµ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë