冬の主役はどこだ？ 神村学園、前橋育英、流経大柏…群雄割拠のビッグトーナメント、注目校と優勝戦線を読む【選手権】
冬の風物詩である全国高校サッカー選手権大会が12月28日に開幕する。
104回目を迎える今年、前評判が高いのは神村学園（鹿児島）だ。MF福島和毅（３年、福岡内定）、FW徳村楓大（３年、町田内定）といったJ内定選手だけでなく各ポジションに実力者が揃う今年は、試合状況に応じてシステムを柔軟に変えながら戦えることが今年の強み。
２度の接戦をものにし、初優勝を飾った今年度のインターハイの経験も大きく、「厳しい相手に対してもしっかり勝ち切ることができたし、失点してもめげずに取り返しにいけて、自分たちのメンタルの強さが出ていた。そこは大きな収穫でした」と主将のDF中野陽斗（３年、いわき内定）は口にする。
初の日本一に浮かれた様子も見られず、インターハイ直後に中野が「周りの見られ方も変わると思いますが、自分たちはここからもっと成長したい。冬は気を抜かずにしっかりチャレンジャーとして戦っていきたい」と話していたが、夏から更に逞しくなった姿を見せて、２冠目に挑んでくるだろう。
昨年の選手権、今夏のインターハイともに、ベスト４のうち３チームをプレミアリーグ勢が占めた流れは今年も変わらない。EASTで２位となった前橋育英（群馬）は本命と呼べる存在だろう。
DF久保遥夢（３年、名古屋内定）、MF竹ノ谷優駕スベディ（３年、山形内定）、MF柴野快仁（３年、今治内定）など昨年度の選手権優勝を知る選手がスタメンの半数近くを占め、チームの完成度は高い。２回戦で姿を消したインターハイの悔しさは選手のエネルギーになっているのは間違いなく、昨年度のFWオノノジュ慶吏（現、慶應義塾大）のような頼れるストライカーが出てくれば連覇も見えてくる。
ただ、初戦で対戦する神戸弘陵（兵庫）も上位候補の一つ。ボールを大事にする攻撃的なチームだが、今年は「勝つためには守備が大事で、昨年以上に守備を意識してきた」とMF梅原良弥（３年）が話すように、DF今井凛太朗（３年）、DF西田啓人（３年）のCBを含めた３枚で強固な守備を構築してきた。予選同様、手堅い試合運びができれば勝機は十分あるだろう。
もう一つの有力校は流経大柏（千葉）で、昨年の選手権は決勝でPK戦負け、今年のインターハイは準決勝でPK戦負けと目前までタイトルに迫りながら、逃し続けてきているため、今大会にかける意気込みは強い。左SBの増田大空（３年、磐田内定）、MF島谷義進（３年、水戸内定）のダブルキャプテンに加え、MF安藤晃希（３年、水戸内定）、FW大藤颯太（３年、東京V内定）とタレントの多さは大会屈指だ。
「ベンチ外にも、いつも試合に出ている選手がいる。下から上がってきた勢いのある選手もたくさんいる。メンバーに入るために凄い競争をしてきたし、バチバチやり合って誰が落とされるか分からないぐらいの高い競争をしてきた」
インターハイの際に島谷がこう口にしていたが、競争力の高さもこのチームの特徴で、選手権に向けてまた新たなヒーローも出てくるだろう。そうした新戦力の勢いに乗ってトーナメントを駆け上がっても不思議ではない好チームだ。
流経大柏のブロックに組み込まれた大津（熊本）と青森山田（青森）の存在も忘れてはいけない。今年の大津は足もとの技術に長けた選手が多く、後方からのパス回しが売り。インターハイは攻撃陣の活躍によって決勝まで進んだが、惜しくもPK戦で敗退。「選手権で借りを返したい」と意気込むのはDF村上慶（３年、横浜FM内定）で、初優勝に向けて鼻息は荒い。
インターハイへの連続出場が24でストップした青森山田だが、「負けがあったから強くなれたって思えるようにしていきたい」（GK松田駿、３年、岡山内定）と悔しさをバネに成長。今年も上位をうかがえるだけのチームに仕上がっている。順当に勝ち上がれば両チームが激突する２回戦の組み合わせは、今大会屈指の注目カードだ。
このほかにも注目のチームや推したいチームを挙げればきりがない。先日、川崎入りが発表された昌平（埼玉）のMF長璃喜（３年）のようにスタンドを沸かせることができる主役候補の選手もたくさんいる。
シンプルに青春の全てをサッカーにかける高校生たちの熱い戦いは胸を打つ。挙げた注目校だけでなく、それぞれが自分なりの楽しみ方を見つけて、選手権をチェックしてほしい。
取材・文●森田将義
【画像】強豪だらけの冬が来た！選手権組み合わせ表
