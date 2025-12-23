杖を楽器にして『ジングルベル』を吹いてみただとっ…!? フルートみたいな音色に「ステッキな演奏ですね」「そうは鳴らんやろ」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『杖でジングルベル』という983 (キュッパさん)さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

とある公民館で、クリスマスのイベントで子供達の前で演奏して欲しいと依頼が来たのでその練習です。ジャズ風にアレンジしてみました。少しづつですが演奏依頼が増えて来ました

『杖でジングルベル』との動画が視聴者に大きな衝撃を与えています。あらゆる物を楽器にする”インストゥロメンタリスト”として活動する983（キュッパさん）さんが、自ら改造した杖をまるで横笛のようにして「ジングルベル」を演奏しています。

登場するのは、いくつもの穴が開けられた杖。ピアノの前奏が流れると、983（キュッパさん）さんはそれをフルートのように構えます。ちょっと音が鳴るくらいかなと思って見ていると、想像以上に高いレベルの演奏が始まります。

画面には「まじかｗ」「うそぉ！？」「！？」と驚愕のコメントが一斉に流れます。曲はジャズ風のアレンジとなっており、思わず杖であることを忘れてしまうほどのクオリティーです。

ですが相当な体力を使うのか、演奏が終わると983（キュッパさん）さんは疲れた顔で大きなため息をつきます。その素晴らしいパフォーマンスに、画面は拍手を示す「88888」のコメントで埋め尽くされます。

今回の動画は、クリスマスのイベントで子ども達の前で演奏してほしいと依頼があり、その練習がてら撮影したものだそうです。子どもたちもきっと喜んでくれることでしょう。興味を持った方は、ぜひニコニコ動画でその驚きの演奏を視聴してみてください。

視聴者コメント

ステッキな演奏ですね

そうは鳴らんやろ

どうしてこう鳴った…

すごすぎる( ﾟдﾟ)

こりゃすげぇ

文／高橋ホイコ