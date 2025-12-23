木梨憲武、知り合いにクリスマスで「家族と会いたいのに会えないワケありの人」 ジョーク交じりにトーク
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が23日、東京・原宿のGalaxy Harajukuで行われた『Samsung Galaxy AI School』にゲストとして登壇した。
【写真】妻・安田成美にも怒られたとか⋯？今年の漢字を披露した木梨憲武
間もなくクリスマス。家族でのクリスマスの思い出を問われると「家族（の過ごし方）は（妻の安田）成美さんが決めます。俺がやっていることが違うかもしれないから」と話して笑わせる。そして、さまざまな過ごし方があるとし「僕の知り合いなんかは家族と会いたいのに会えないワケありな人も」と意味深に話し「名前が、ここ（のど元）まで出かかってます」とジョーク交じりに話していた。
Samsungがグローバルで展開しているプロジェクト「VoicesofGalaxy」に参画したSamsung Galaxyのリアルユーザーである木梨。この日は、Galaxy AIを使ったアート制作、Gemini Liveを使って「友情」をテーマに生成された楽曲制作の裏舞台を語った。木梨は「これを使えば、誰でもピカソになれる」と力説していた。
