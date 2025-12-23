ホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手（25）がさっそく「あしながおじさん」になった。球団は22日（日本時間23日）、公式X（旧ツイッター）で村上が総額2万ドル（約312万円）を本拠シカゴの人々に寄付することを発表した。

今回の寄付は家族が集うホリデーシーズンのひとときを少しでも明るくしてもらおうと、困窮者を支援する団体「セント・ジェームズ・フード・パントリー」を通じ、食料不安に直面しているシカゴの100世帯に1世帯あたり100ドル分の食料品ギフト券を送る。また、継続的な取り組み支援のため、同団体に1万ドルが寄付された。

ホワイトソックス加入が決まった村上が「市内の住民のために何か特別なことを」と球団に直訴して実現した。

この日、行われた入団会見ではピンストライプの背番号「5」のユニホーム姿で登場すると、会見途中に「White Sox nation, you guys are in my heart."Munetaka Murakami introduces himself to White Sox fans」（ホワイトソックスファンの皆さん、私の心の中にあなたたちはいる）とあいさつ。

さらに、自賛していた「White Sox」（白の靴下）を披露して笑いを誘った。