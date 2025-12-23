お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で8位だったお笑いコンビ、ヨネダ2000を絶賛した。

ヨネダ2000の誠が松浦亜弥の代表曲「桃色片想い」を歌う中、相方の愛がバスケットボールでドリブルする漫才を披露した。

塙は「ヨネダがいいね。あういう娘になってほしい。弟子入りできるなら弟子入りさせたい」と切り出した。

「何あいつら？ 抜群だよね。本当に最高だよね。何なの？ あのネタ？ 松浦亜弥のドリブル。何なの？」と絶賛した上で「横で書いてる人（審査員）もさ、何を書いてるんだろう？」と投げかけた。

ヨネダ2000の誠が採点終了後、「ひき肉にしてやんよ！」と叫んだタイミングでMCの今田耕司から「失格です！」とツッコミを浴び、場内は大爆笑。存在感を際立たせた。

たくろうがエバース、ドンデコルテとの最終決戦を制し、第21代王者に輝いた。過去最多で1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。

◆ヨネダ2000 誠（まこと）は1999年（平11）3月25日生まれ、東京都出身。愛（あい）は1996年（平8）9月19日生まれ、神奈川県出身。東京NSC23期で、20年結成。22年「THE W」で決勝2位。M−1グランプリは22年に続き2度目の決勝進出。23年上方漫才協会大賞新人賞。吉本興業所属。