£Í¡½£±Í¥¾¡¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×ÀÖÌÚÍµ¡¡´ë¶È¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¼¡¡¹ÊÖ¿®¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ä¤è¤¤¸®¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤ÎÀÖÌÚÍµ¤¬£²£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Ë¼¡¡¹¤È´¶¼Õ¤ÎÊÖ¿®¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥³¥ó¥Ó¤Ï¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤ÎÌµÃã¥Ö¥ê¤Ë¡¢µóÆ°ÉÔ¿³µ¤Ì£¤ÊÀÖÌÚ¤¬¤Ê¤ó¤È¤«Åú¤¨¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤¹¡Ä¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤ÇÂçÇú¾Ð¤ò¤µ¤½¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÍÍ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶ÈÌ¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ë¶È¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤Ë½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£²Æü´Ö¡¢ÅÜ¤È¤¦¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Í¾Íµ¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡¢£²£³Æü¤ËÀÖÌÚ¤Ï¥Í¥¿¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë±þ¤¨¡¢£Ù£á£è£ï£ï¡ª£Ê£Á£Ð£Á£Î¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¼ÒÌ¾¤ò¾¡¼ê¤Ë»È¤ï¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤¤¤Ä¤âÅ·µ¤Í½Êó¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ªÀ²¤ì¤À¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª£Ù£á£è£ï£ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ»öºÜ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¥·¥¨¥ó¥¿¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¤ªÉã¤µ¤ó¤â¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡£¤ä¤è¤¤¸®¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ä¤è¤¤¸®¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ªÊÆ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êì¹»¤ÎµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Ë¤Ï¡Ö£Ë£Ó£Õ¤Ê¤Î¤Ë£Ë£Ó£Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¤Û¤ó¤È¤ËµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢£Ê£Ô£Â¤ä£Ç£ï£ï£ç£ì£å¡¡£Ê£á£ð£á£î¤Ê¤É¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£