俳優の浅野ゆう子さん（65）が2025年12月19日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球のオリックス・バファローズで監督をつとめた経験を持つ森脇浩司さん（65）との2ショットを披露した。

「お久しぶりに森脇浩司さんとお食事に」

浅野さんによると、博多で「お久しぶりに森脇浩司さんとお食事に」と紹介。「森脇さんは私と同県人、兵庫県出身の同い年〜」「いわば同級生的な〜」と語っていた。

ちなみに、「20代の現役時代からのお友達」とのことで、「だからついつい森脇くん、なんて呼んじゃって〜 ごめんね」と仲のよさをうかがわせた。

森脇さんのことは「ずーっと第一線で野球に携わっている、尊敬する同級生、同郷人です」と紹介しつつ、「変わらず渋くてカッコいいおじさんでした」と振り返っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、浅野さんはグレーのベストとタートルネックセーターを着用。森脇さんは黒いタートルネックとベージュのジャケットを着用。肩を並べる貴重な2ショットを披露していた。

この投稿には、「正に美男美女」「森脇サンとお知り合いだなんて〜」「いろんな分野のお友達がいてすごい」といったコメントが寄せられていた。