「筋肉を増やす」だけで“勝手にやせる体”になれるワケ【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

筋肉量を増やせばより効率よく勝手にやせていく

脂肪肝を改善し筋肉量を増やす

１日のエネルギー消費の約6割を占める基礎代謝。全体のエネルギー代謝を上げて、脂肪を燃焼しやすくするには、この基礎代謝を上げることが肝心です。では、どうすれば基礎代謝をアップできるのでしょうか。そのカギは「肝臓」と「筋肉」にあります。

心臓、腎臓など、それぞれの内臓が働くときにもエネルギーは消費されますが、内臓のうちで最もエネルギー消費が大きいのが肝臓です。基礎代謝のうち心臓で行われる割合が約9%、腎臓が約8%に対し、肝臓は約21%も占めています。これは、肝臓が栄養素の分解・合成を行う代謝機能を担っているからです。そのため、肝臓の健康が損なわれ肝機能が低下すると、同時に基礎代謝も下がってしまいます。

さらに、全体の約20%と基礎代謝の大きな割合を占めているのが筋肉です。筋肉は運動をしなくてもエネルギーを消費します。つまり、体の筋肉量が多ければ多いほど、基礎代謝が上がるというわけです。

基礎代謝アップのためには、まずは脂肪肝を改善すること、次に筋肉量を増やすことが大切になってきます。

代謝にはどちらも重要

代謝アップの秘訣

１｜新脂肪肝を治して肝臓を元気に！

食事法で肝臓についた脂肪をごっそり落とそう

２｜筋肉を増やしてさらに代謝アップ!

基礎代謝が高いだけで、何もしなくてもみるみるやせられる体に!

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳