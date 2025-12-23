この先も天気が短い周期で変わり、気温の変動も大。24日から25日前半は気温が高めで、北海道も含めて広く雨。26日にかけて気温がグッと下がり、雪のエリアが拡大。吹雪で見通しが悪くなる所もありそう。交通機関に影響が出る可能性も。

前半 雨から雪へ 26日頃は雪や風が強まる

この期間は、天気や気温がめまぐるしく変化しそうです。



明日24日(水)から25日(木)の午前は、低気圧や前線が日本付近を通過。低気圧に向かうように、南から暖かい空気が流れ込むでしょう。雨の範囲が西日本から東日本、北日本へと次第に移り、本降りになる時間帯もあります。

25日(木)の午後には風が南よりから北よりに変わり、寒気が入ってくるでしょう。26日(金)から27日(土)は冬型の気圧配置に。日本海側では、降るものが雨から雪になるでしょう。北陸付近を中心に雪が強まり、大雪になる所も。風も強く、吹雪く所がありそうです。交通の乱れが大きくなることも考えられます。特に、帰省や旅行など、長距離の移動をご予定の方は、時間に余裕を持って行動すると良さそうです。また、関東平野をはじめ晴れる地域も気温があまり上がらず、寒さが厳しくなるでしょう。

その先は、気温が少しずつ高くなり、30日(火)は北海道でも雪ではなく雨の降る所が増えそうです。

後半 大晦日〜元日 広く晴れて寒さ控えめ

31日(水:大晦日)から1月1日(木:元日)は、北海道や東北は日本海側を中心に所々で雪が降りますが、北陸や関東以西は広く晴れて、初日の出を期待できそうです。

2日(金)以降は、北海道や東北、北陸では気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、雨や湿った雪が降ったりやんだりするでしょう。日差しが届く関東以西も、たびたび雨雲が通過する見込みで、特に5日(月)は雨の所が多くなりそうです。

この期間は、強い寒気の流入はないでしょう。気温は全国的に平年より高めの日が多くなる予想です。北海道でも、日中はプラスの気温の所が多く、寒さは控えめとなりそうです。