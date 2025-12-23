「TONALITE トナリテ」

finalは、世界初の音色パーソナライズ技術「DTAS for Personalized Timbre」を採用したフラッグシップの完全ワイヤレスイヤフォン「TONALITE トナリテ」を、12月23日に一般発売した。価格は39,800円。

12月19日までクラウドファンディングで先行販売していたモデル。クラウドファンディングでは開始から約1カ月で約8,700万円、2,700人を超えるユーザーから支援を受けたという。

「予想を上回る反響に加え、多くの方から一般発売を待ち望む声をいただいたこと、そしてこの革新的な製品を一人でも多くの方に届けたいという強い想い」から、予定を大幅に前倒しして、23日から一般販売を開始した。

最大の特徴は、アプリでユーザーの身体形状をスキャンし、音色を個人最適化できる「DTAS」機能を搭載していること。アプリでユーザー自身の顔や耳の形、TONALITEを使って耳穴内の測定を行なうことで、ユーザーの身体形状の3Dアバター「アコースティック・アバター」が生成される。このアバターを使ったシミュレーションによって、各個人に最適化されたデータが作られる。

またサウンド面では、finalの有線イヤフォン最上位モデル「A10000」で培った超低歪技術を投入した高精度ドライバー「f-CORE for DTAS」を採用したほか、「トリプル・ハイブリッドノイズキャンセリング」による高いノイズキャンセリング性能も実現。「finalの新しいフラッグシップモデルとして、まずそのまま使っていただくだけで最高水準のノイズキャンセリング性能と超高音質を両立している」という。

Bluetooth 6.0準拠で、コーデックはSBC、AAC、LDACをサポートする。連続音楽再生時間はイヤフォン単体で最大9時間、ケース込みで最大27時間。IPX4の防水仕様。

DTASの測定に必要なARマーカーシール、ヘアバンドなどのDTASキットのほか、シリコンの柔軟性とフォームの遮音性を兼ね備えたイヤーピース「FUSION-G」(S/M/L/LL)などが付属する。

抽選でフラッグシップイヤフォンが当たるキャンペーン

TONALITEのクラウドファンディング成功と一般発売を記念したキャンペーンとして、TONALITEを購入した人のなかから抽選で1名に「A10000」をプレゼントするキャンペーンも行なわれる。対象の購入期間は12月31日までで、応募期間は2026年1月16日23時59分まで。

12月31日までにTONALITEを購入し、専用の申し込みフォームから応募すると、抽選で1名にfinalのフラッグシップ有線イヤフォン「A10000」がプレゼントされる。上述のように、TONALITEにはA10000開発で培われたドライバー技術が盛り込まれており「有線とワイヤレス、カテゴリーは異なりますが、共にブランドを象徴するフラッグシップモデルであることから、一般発売を記念した特別企画」となっている。

このキャンペーンは、クラウドファンディングで支援した人でも応募できる。