俳優の武田鉄矢（76）が23日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。静岡県で起きた高齢夫婦を狙った緊縛強盗のニュースについてコメントした。

22日午前1時ごろ、静岡県長泉町納米里の住宅兼店舗に住む会社経営者の男性（83）から「強盗に遭った」と110番があった。県警裾野署によると、少なくとも3人の男が押し入り、就寝中だった男性と妻（82）の2人をテープで緊縛。現金1000万円を奪って逃走したとみて、県警が強盗容疑で行方を追っている。

番組ではトップニュースとして扱い、犯人の男たちを捉えた防犯カメラ映像などを紹介した。

メインキャスターの谷原章介は「凄い計画的というか、落ち着いて淡々と行動していますけど」と見解。「武田さん、年末に物騒な事件」と話を振られた武田は「物騒な事件ですね。80代の方が被害者になっておられますけども、本当に年寄りとしてはドキッとしますね、こういう事件は」ともらした。

谷原が「そんな大きなケガはなかったんですが、それだけが良かったのかもしれません。金銭1000万（円）は大きいですよ」と話すと、コメンテーターの鈴木おさむ氏も「やたらめったら入ってるわけじゃなくて、ここに現金があるっていうのを分かって行ってる」と指摘。谷原も「ピンポイントで1000万あるのを知ってたようななんか行動にも見えますよね」とした。

年末年始、金融機関がお休みになるため、現金を身近に持つ機会が増えてしまう。さらに、年末年始は強盗のみならず特殊詐欺が一番増える時期だとし、現金をもし歩く際には一層の防犯意識を持っていただきたいと注意喚起。

そのうえで、谷原は「現金置いてないですよね、武田さん」といきなり聞かれた武田は「あるわけないじゃないですか」と慌てて否定。谷原が「なんかありそうですけどね、見てると」とニヤリ。

フジテレビの佐々木恭子アナウンサーも「家にはやっぱりなるべく置かないことが大事ですね」。谷原は「皆さまもお気を付けください」と呼びかけた。