俳優の波瑠さん（34）と、高杉真宙さん（29）が23日、それぞれのインスタグラムを更新し、結婚することを報告しました。

波瑠さんと高杉さんは、2023年にドラマ『わたしのお嫁くん』で共演していました。

【2人のコメント全文】

関係者の皆様

いつも応援してくださっている皆様

私ごとで大変恐縮ではありますが、

この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。

仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。

未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。

今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。

令和7年12月23日高杉真宙波瑠