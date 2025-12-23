不倫相手と会うときに、わざわざ子どもを連れていく人もいるようで？ 今回は、奥さんの留守中に、子どもと一緒にシングルマザーの女友達と会っていた旦那さんのエピソードをご紹介します。

妻の不在時に…

「夫に子どもを任せて外出したときのこと。家に帰ったら、夫の女友達と、その子どもが家にいました……。公園に行ったらたまたま会って、そのまま家に連れてきたそう。いくら友達とはいえ、妻の外出中に女性を上げるなんてデリカシーがないですよね。しかも、その女友達はシングルマザーだし、妙に馴れ馴れしいし……。

その後も、夫は私の不在時に子どもを連れて女友達の家に行ったりしていました。『子どもたちがいるんだから、やましいことなんて何もないよ』なんて言っていたけど、嫌な予感がして……。しばらくして、夫と女友達が不倫している証拠をつかみました。

話し合いの場で、女友達は『子ども同士が仲良くなれば、お互い子どもを連れて再婚するのもアリだと思った』『子ども同士の相性を見たかったから、子どもを連れて会っていた』と暴露。そんな魂胆だったとは思いもしませんでした……。ていうか、私が夫に親権を譲るわけがないでしょ。

その後、二人には慰謝料を請求して離婚しました。子どもは女友達の子どものことが嫌いらしく、『あの子のパパになったパパとは二度と会いたくない！』と言っています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 不倫した夫に親権を譲るわけがないのに、ずいぶんと能天気ですね……。自分の子どもに会えなくなって、後悔しても遅いですよ……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。