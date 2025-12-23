JR北海道は12月、特別快速「大雪」で運用されている「H100形」電気式気動車について、長距離移動の快適性向上を図り、座席数の増加と座り心地を改善した車両の運用を開始しました。

どう変わる？「大雪」用「H100形」の座席

座席（イメージ）

増加した座席（イメージ）

今回の変更点は大きく2つ。まずは「座席数の増加」です。これまで1人掛けだった座席を2人掛けに変更することで、2両編成全体の座席定員が72席から84席へと12席増加しました。これにより、混雑時の着席チャンスが広がります。

さらに注目したいのが「座り心地の改善」です。長時間の乗車でも疲れにくいよう、座布団と背ズリ（背もたれ）を改良品に変更。あわせてシート生地も、オホーツク海をイメージしたブルーに流氷の模様をあしらった「オホーツクブルー」の新デザインに一新されました。

これらの改良車両は、2025年12月11日以降、準備が整い次第順次投入されています。

そもそも「H100形」って何者？特別快速「大雪」デビューまでの道のりをおさらい

今回リニューアルされたH100形、通称「DECMO（デクモ）」についても振り返ってみましょう。

H100形は、老朽化したキハ40形気動車などを置き換えるため、JR東日本のGV-E400系をベースに開発された電気式気動車です。ディーゼルエンジンで発電した電力でモーターを回して走行する仕組みで、従来の気動車に比べて変速ショックが少なく、スムーズな加速が特徴です。車内には車いすスペースやバリアフリートイレ、英語対応の運賃表示器を備えるなど、現代的な装備が充実しています。

【参考】

JR北海道に新型気動車、電気式「H100形」量産先行車が2018年登場（※2017年7月掲載）

https://tetsudo-ch.com/16681.html

「大雪」といえば、かつてはキハ183系などの特急車両で運行されてきた伝統ある列車名ですが、2025年3月のダイヤ改正で特急としての運行を終了。H100形を使用した「特別快速」へと生まれ変わりました。特急料金不要で乗車できる手軽さと、新型車両ならではの設備で、旭川〜網走間を4時間弱で結んでいます。

「特別快速 大雪 H100形 改良車」概要

対象車両：特別快速「大雪」用 H100形電気式気動車

運用開始：2025年12月11日以降順次

【主な変更点】

・座席増設：1人掛⇒2人掛への変更により、2両で72席から84席へ（+12席）。

・快適性向上：座布団・背ズリの形状・材質を改善。

・新デザイン：座席生地を「オホーツクブルー」（流氷イメージ）に変更。

【H100形（DECMO）基本スペック】

・電気式気動車（ディーゼルエレクトリック方式）

・全自動空調、低床化、バリアフリー対応

・ベース車両：JR東日本 GV-E400系

長距離運用となる特別快速「大雪」。座席の改良で、オホーツクへの旅路がより快適なものになりそうです。

