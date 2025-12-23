・大垣共立が上値指向強める、ありあけキャピタルの５％超保有判明が刺激材料に

・売れるＧはＳ高カイ気配、子会社が非エンジニアＡＩ開発の内製化支援サービス提供開始

・ポートは大幅高、系統用蓄電所事業が初年度から黒字化見通し

・ネットスタズが大幅高で５日続伸、ドル建てステーブルコインでの店舗支払い実証へ

・データセクは３日続伸、タイのバンコク近郊でＡＩデータセンター設立へ

・象印は３日続伸、「炎舞炊き」が好調で２５年１１月期業績は計画上振れ

・Ｄｅｆコンは急反発、イーサリアムトレジャリー戦略を強化

・ウェリタスがカイ気配スタート、核酸医薬品について物質特許出願と発表



