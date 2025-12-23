売れるネット広告社グループ<9235.T>＝物色人気化。同社は２２日の午後３時ごろ、子会社のＳＯＢＡプロジェクトが非エンジニア組織によるＡＩ開発の内製化を支援するサービス「ＳＯＢＡ Ｖｉｂｅ Ｆａｃｔｏｒｙ（ソーバ・バイブ・ファクトリー）」を正式に開始したと発表。これが改めて材料視されているようだ。このサービスは、非エンジニア組織がＶｉｂｅコーディング（ＡＩと人がリアルタイムで並走しながら開発を進める手法）を業務に実装するために必要な基盤を、ワンストップで設計・構築・定着を支援するもの。短期的にはエンジニア採用が難しいスタートアップ・中小企業の内製化需要を確実に取り込み、中期的には大企業の新規事業・デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）部門における「ＰｏＣ量産から本番実装」フェーズの伴走支援へ拡張、長期的には非エンジニアがＡＩで開発することを前提とした「組織ＯＳ」としての内製化モデルを確立するとしている。



データセクション<3905.T>＝動意づく。同社は２２日、タイのバンコク近郊でのＡＩデータセンター設立に向けて、同国のデータセンター企業との間でＡＩデータセンター向け施設利用にかかる契約を締結したと発表。これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。このデータセンターは２６年１月に１０メガワットの電力供給の準備が完了し、同年早期の本番稼動を予定。同社はこの施設を通じて２６年に向けて加速する「ソブリンＡＩ（自国独自のＡＩ基盤）」の構築や、企業のＬＬＭ（大規模言語モデル）活用を支えるインフラを提供し、タイ及び東南アジアにおけるＡＩ社会の実現を目指すとしている。



ポート<7047.T>＝大幅高。２２日取引終了後、現在参入に向けて検証を進めている系統用蓄電所事業について、想定よりも順調な立ち上げに成功し、初年度（２６年３月期）から黒字化する見通しになったと発表した。検証を終えて２６年３月期中に本格参入の意思決定を行う予定という。材料視した買いが入っている。



