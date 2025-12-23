身を犠牲にして残留貢献のネイマール、手術が無事に成功…同日に退院してリハビリへ
サントスは22日、ブラジル代表FWネイマールが内側半月板損傷により、同日午前に関節鏡手術を受けたことを発表した。
手術は無事に成功し、本人の容態も良好。同日午後に退院し、理学療法士の指導の下、リハビリテーションを開始する予定となっている。
ネイマールは7日に行われたブラジル1部リーグ最終節のクルゼイロ戦(○3-0)で先発フル出場し、サントスの残留に貢献した。先月に半月板を損傷しながら痛みに耐えてプレーを続け、出場したラスト4試合で5ゴール1アシストの活躍。残留を決めた試合後、膝の手術を受けることを明かしていた。
O jogador Neymar da Silva Santos Junior foi operado na manhã desta segunda-feira (22/12) no Mater Dei Nova Lima pelo Dr. Rodrigo Lasmar e equipe.— Santos FC (@SantosFC) December 22, 2025
Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem.
Neymar…
