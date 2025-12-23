　RB大宮アルディージャは23日、MF谷内田哲平(24)がバリ・ユナイテッド(インドネシア)へ完全移籍することを発表した。

　新潟県出身の谷内田は、帝京長岡高から2020年に京都サンガF.C.へ入団。栃木SC、FC安養(韓国)への期限付き移籍を経て、今季から大宮へ加入した。

　今季J2リーグ戦では30試合に出場し、1ゴールを記録。また、ルヴァンカップ2試合、天皇杯1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF谷内田哲平

(やちだ・てっぺい)

■生年月日

2001年11月1日(24歳)

■出身地

新潟県

■身長/体重

170cm/64kg

■経歴

長岡ジュニアユースFC U-12-長岡JrユースFC-帝京長岡高-京都-栃木SC-京都-FC安養(韓国)-大宮

■出場歴

J1リーグ:20試合

J2リーグ:96試合5得点

リーグカップ:9試合1得点

天皇杯:4試合1得点

■コメント

「このたび、バリ・ユナイテッドFCに移籍することになりました。今シーズン一緒に戦ってくれた、監督、コーチ陣、選手、そして一年間どんな時も最後まで声援を送ってくれたサポーターの方に感謝しています。最後にJ1昇格をつかみ取りたかった、悔しい、その一言に尽きます。このクラブで経験できたこと、一生忘れることのない悔しさ、それを生かして海外の地で頑張ってきたいと思います。このクラブは、必ず近いうちにJ1に昇格すると思います。陰ながら応援しています。一年間という短い期間でしたが、ありがとうございました。」