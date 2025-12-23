KANIの可変NDフィルターなどに新サイズが追加 CPLフィルターには112mm径も
Premium 0# Variable ND4-64 105mm
ロカユニバーサルデザイン株式会社は、「Premium 0#」クラスの可変NDフィルターに新サイズを追加。また、CPLフィルターの112mm径など、新製品を12月16日（火）に発売した。
Premium 0# Variable ND4-64
側面ノブの操作で、減光効果を調節できる可変NDフィルター。新たに46mmと105mm径が追加された。減光範囲は2～6段分。ノブは取り外せる。
前枠と後枠で口径が変わらないため、レンズフード装着時に干渉が少ない。
Premium 0# Variable ND4-64 46mmPremium 0# Variable ND4-64 46mm：1万890円（新製品） Premium 0# Variable ND4-64 67mm：1万2,980円 Premium 0# Variable ND4-64 72mm：1万3,420円 Premium 0# Variable ND4-64 77mm：1万3,970円 Premium 0# Variable ND4-64 82mm：1万4,850円 Premium 0# Variable ND4-64 86mm：1万6,940円 Premium 0# Variable ND4-64 95mm：1万9,800円 Premium 0# Variable ND4-64 105mm：2万3,540円（新製品）
Premium LR MC CPL 0# 112mm Smooth Rotation
前枠を7.3mmの厚枠仕様とすることで、レンズフード装着時でも偏光調整がしやすいCPLフィルター。フィルター枠の外周には、凹凸のあるローレット加工が施されている。
追加されたのは112mm径。Premium LR MC CPL 0# 67mm Smooth Rotation：8,380円 Premium LR MC CPL 0# 72mm Smooth Rotation：8,780円 Premium LR MC CPL 0# 77mm Smooth Rotation：9,480円 Premium LR MC CPL 0# 82mm Smooth Rotation：1万800円 Premium LR MC CPL 0# 86mm Smooth Rotation：1万3,970円 Premium LR MC CPL 0# 95mm Smooth Rotation：1万5,800円 Premium LR MC CPL 0# 105mm Smooth Rotation：1万9,800円 Premium LR MC CPL 0# 112mm Smooth Rotation：2万4,970円（新製品）
Premium Protector
コーティングを見直し、角型フィルターで採用されている撥水・撥油・防汚・帯電防止性能を取り入れた保護フィルター。低反射コーティング（プレミアムコーティング）により、反射率0.2%を実現している。
43mm径、46mm径、49mm径、52mm径、55mm径の各サイズが追加された。
Premium Protector 55mmPremium Protector 43mm：4,400円（新製品） Premium Protector 46mm：4,400円（新製品） Premium Protector 49mm：4,520円（新製品） Premium Protector 52mm：4,730円（新製品） Premium Protector 55mm：4,950円（新製品） Premium Protector 58mm：5,280円 Premium Protector 62mm：5,480円 Premium Protector 67mm：5,940円 Premium Protector 72mm：6,580円 Premium Protector 77mm：6,980円 Premium Protector 82mm：7,980円 Premium Protector 86mm：9,240円 Premium Protector 95mm：9,980円 Premium Protector 112mm：1万3,420円