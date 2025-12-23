国際卓球連盟（ITTF）は23日、2025年第52週の世界ランキングを発表した。



■トップ20に日本勢3選手がランクイン

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの2週連続4位を維持。18歳・松島輝空（木下グループ）も8位と2選手がトップ10をキープした。

続いて戸上隼輔（井村屋グループ）は20位、宇田幸矢（協和キリン）は26位、篠塚大登（愛知工業大）は29位と、計5選手がトップ30入り。

さらに田中佑汰（金沢ポート）が37位、茺田一輝（早稲田大）が54位、吉山僚一（日本大）が63位、及川瑞基（岡山リベッツ）が65位と続いた。

そして吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は72位、吉村真晴（SCOグループ）は88位、坂井雄飛（愛知工業大）は97位をキープ。日本男子勢は計12選手がトップ100を維持している。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年12月23日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

20位（-）：戸上隼輔

26位（-）：宇田幸矢

29位（-）：篠塚大登

37位（-）：田中佑汰

54位（-）：茺田一輝

63位（-）：吉山僚一

65位（-）：及川瑞基

72位（-）：吉村和弘

88位（-）：吉村真晴

97位（-）：坂井雄飛