張本智和が“2週連続”4位をキープ 松島輝空は8位、戸上隼輔は20位、宇田幸矢は26位｜卓球男子世界ランキング（2025年第52週）
国際卓球連盟（ITTF）は23日、2025年第52週の世界ランキングを発表した。
■トップ20に日本勢3選手がランクイン
男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの2週連続4位を維持。18歳・松島輝空（木下グループ）も8位と2選手がトップ10をキープした。
続いて戸上隼輔（井村屋グループ）は20位、宇田幸矢（協和キリン）は26位、篠塚大登（愛知工業大）は29位と、計5選手がトップ30入り。
さらに田中佑汰（金沢ポート）が37位、茺田一輝（早稲田大）が54位、吉山僚一（日本大）が63位、及川瑞基（岡山リベッツ）が65位と続いた。
そして吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は72位、吉村真晴（SCOグループ）は88位、坂井雄飛（愛知工業大）は97位をキープ。日本男子勢は計12選手がトップ100を維持している。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年12月23日更新）
■トップ100以内の男子日本選手ランキング
4位 （-）：張本智和
8位 （-）：松島輝空
20位（-）：戸上隼輔
26位（-）：宇田幸矢
29位（-）：篠塚大登
37位（-）：田中佑汰
54位（-）：茺田一輝
63位（-）：吉山僚一
65位（-）：及川瑞基
72位（-）：吉村和弘
88位（-）：吉村真晴
97位（-）：坂井雄飛