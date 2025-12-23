Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、12月22日に韓国・ソウルで開催された『NAVER x Spotify パーティー』に参加。白コーデと黒コーデでファンを魅了した。

【動画】①②爆イケ全身黒コーデのスキズ・フィリックス③④王子様のような全身白コーデのフィリックス 他

■Stray KidsフィリックスがNAVER×Spotifyのパーティーに登場！

先日提携することを発表したSpotifyと韓国の主要ネット検索ポータルサイト、NAVER主催のパーティーに登場したフィリックス。金髪のサイドを編み込んだお団子ヘアに、黒のレザーパンツとボリューミーなファージャケットを纏った格好でライブパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げた。

NAVERの公式Instagramのストーリーズ、『HYPEBEAST Korea』の公式SNSをはじめ様々な韓国メディアでは、フィリックスが、ソロ曲「Unfair」、そしてメンバーのHAN（ハン）との楽曲「Truman（HAN＆Felix）」を披露したライブパフォーマンスの一部が公開されている。

SNSには、「ピリちゃんの全身から野獣が滲んでる」「カッコ良すぎる」「超絶イケ散らかしてる」「ピリがハニパートも歌ってる….！！」「Unfair聞けたSTAY羨ましい」「やっぱりスーパースター」など、大きな反響が寄せられている。

■Stray Kidsフィリックス、全身白の王子様ルックも披露

また、フィリックスはロングジャケットが特徴的な白のスーツ姿も披露。颯爽とステージに登場し、かわいらしい笑顔を見せてトークを展開した。『HYPEBEAST Korea』のショートインタビューでは、黒い衣装がお気に入りであることを明かしている。

■動画：Stray Kidsフィリックス×NAVER×SPOTIFY