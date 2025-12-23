23日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比39.73円（0.08％）高の5万442.12円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1256、値下がりは297、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を16.04円押し上げ。次いでソニーＧ <6758>が15.88円、ＫＤＤＩ <9433>が15.04円、ＴＤＫ <6762>が15.04円、中外薬 <4519>が12.13円と続いた。



マイナス寄与度は102.95円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が29.08円、ＳＢＧ <9984>が10.03円、ファナック <6954>が9.19円、住友電 <5802>が6.82円と並んだ。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は非鉄金属、輸送用機器、ガラス・土石の3業種にとどまった。値上がり率1位は証券・商品で、以下、医薬品、空運、その他金融、保険、その他製品と続いた。



株探ニュース

