23日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数903、値下がり銘柄数424と、値上がりが優勢だった。



個別では津田駒工業<6217>が一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス<1418>、フジ日本<2114>、コモ<2224>、ユニカフェ<2597>、ナフコ<2790>など67銘柄は年初来高値を更新。ＡＩストーム<3719>、シリウスビジョン<6276>、放電精密加工研究所<6469>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>、テクノホライゾン<6629>は値上がり率上位に買われた。



一方、辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>、日本製罐<5905>、タカキュー<8166>、昴<9778>など6銘柄が年初来安値を更新。プライム・ストラテジー<5250>、アトラグループ<6029>、ヒーハイスト<6433>、トレードワークス<3997>、日本製麻<3306>は値下がり率上位に売られた。



