ETF売買動向＝23日前引け、ＷＴ金、上場高配５０が新高値 ETF売買動向＝23日前引け、ＷＴ金、上場高配５０が新高値

23日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.7％減の1974億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同41.0％減の907億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ野村ＡＩビジネス７０ <2067> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> など30銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は4.15％安と大幅に下落。



日経平均株価が39円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金543億1700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均755億8000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が162億800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が47億6100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が39億2400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が38億3600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が38億900万円の売買代金となった。



