23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数374、値下がり銘柄数188と、値上がりが優勢だった。



個別ではＰｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、ノースサンド<446A>、アイキューブドシステムズ<4495>、スタートライン<477A>、パワーエックス<485A>など10銘柄が年初来高値を更新。売れるネット広告社グループ<9235>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、アクセルスペースホールディングス<402A>、クックビズ<6558>、ベルトラ<7048>は値上がり率上位に買われた。



一方、メディネット<2370>、ミラタップ<3187>、フライヤー<323A>、モルフォ<3653>、フラー<387A>など13銘柄が年初来安値を更新。ラクオリア創薬<4579>、ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、グリーンモンスター<157A>、レナサイエンス<4889>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

