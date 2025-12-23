　23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 54317　　 -44.4　　　 43230
２. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　 27052　　2106.5　　　 353.8
３. <1306> 野村東証指数　　 23880　　 558.0　　　3591.0
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 16208　　　30.9　　　　5828
５. <1540> 純金信託　　　　 14546　　　92.4　　　 21610
６. <1542> 純銀信託　　　　　5512　　　-7.8　　　 33050
７. <1321> 野村日経平均　　　4761　　 -64.0　　　 52350
８. <1458> 楽天Ｗブル　　　　3924　　 -38.9　　　 51330
９. <1360> 日経ベア２　　　　3836　　 -33.2　　　 143.1
10. <1579> 日経ブル２　　　　3809　　 -57.6　　　 465.3
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2811　　 -13.6　　　 720.0
12. <1541> 純プラ信託　　　　2657　　　53.6　　　 10215
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　2473　　 -16.1　　　194400
14. <2251> 野村国債Ｄイ　　　2272　　5878.9　　　 841.5
15. <314A> ｉＳゴールド　　　1635　　　65.3　　　 333.1
16. <1398> ＳＭＤリート　　　1468　　　 7.0　　　2052.0
17. <1328> 野村金連動　　　　1465　　　80.6　　　 16760
18. <2644> ＧＸ半導日株　　　1232　　 -53.7　　　　2512
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1195　　　36.1　　　2160.0
20. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1110　　　43.2　　　　1089
21. <2244> ＧＸＵテック　　　 898　　　88.3　　　　3167
22. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 874　　　-7.3　　　 64570
23. <1489> 日経高配５０　　　 764　　 -40.8　　　　2855
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　 703　　 -60.2　　　 776.6
25. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 693　　　58.6　　　　3801
26. <1329> ｉＳ日経　　　　　 630　　 -45.3　　　　5245
27. <1320> ｉＦ日経年１　　　 587　　 -64.3　　　 52170
28. <1308> 上場東証指数　　　 567　　　31.6　　　　3547
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　 565　　 -75.7　　　 40260
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 521　　 -67.6　　　 66310
31. <2525> 農中日経平均　　　 510　 50900.0　　　 51010
32. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 462　　 -57.4　　　　 235
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 459　　 -45.0　　　 30890
34. <1615> 野村東証銀行　　　 452　　 -54.3　　　 533.5
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 435　　　 1.4　　　　2306
36. <2559> ＭＸ全世界株　　　 418　　 -45.1　　　 26095
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 361　　 -41.4　　　 543.9
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 348　　　-7.7　　　 60050
39. <1476> ｉＳＪリート　　　 337　　　-7.2　　　　2072
40. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 325　　　17.8　　　　9938
41. <2845> 野村ナスＨ有　　　 323　　　10.6　　　　3135
42. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 309　　　 0.3　　　　2069
43. <435A> ｉＦ日本配当　　　 290　　 -23.3　　　　2205
44. <1346> ＭＸ２２５　　　　 286　　 -48.2　　　 52400
45. <1678> 野村インド株　　　 286　　 -30.4　　　 359.8
46. <2038> 原油先Ｗブル　　　 279　　　52.5　　　　1410
47. <2631> ＭＸナスダク　　　 273　　 -56.7　　　 28530
48. <1674> ＷＴプラチナ　　　 269　　　73.5　　　 30940
49. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 263　　 -37.4　　　107100
50. <1543> 純パラ信託　　　　 261　　　-8.7　　　 83000
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース