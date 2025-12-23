ETF売買代金ランキング＝23日前引け
23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 54317 -44.4 43230
２. <1475> ｉＳＴＰＸ 27052 2106.5 353.8
３. <1306> 野村東証指数 23880 558.0 3591.0
４. <1357> 日経Ｄインバ 16208 30.9 5828
５. <1540> 純金信託 14546 92.4 21610
６. <1542> 純銀信託 5512 -7.8 33050
７. <1321> 野村日経平均 4761 -64.0 52350
８. <1458> 楽天Ｗブル 3924 -38.9 51330
９. <1360> 日経ベア２ 3836 -33.2 143.1
10. <1579> 日経ブル２ 3809 -57.6 465.3
11. <1568> ＴＰＸブル 2811 -13.6 720.0
12. <1541> 純プラ信託 2657 53.6 10215
13. <2036> 金先物Ｗブル 2473 -16.1 194400
14. <2251> 野村国債Ｄイ 2272 5878.9 841.5
15. <314A> ｉＳゴールド 1635 65.3 333.1
16. <1398> ＳＭＤリート 1468 7.0 2052.0
17. <1328> 野村金連動 1465 80.6 16760
18. <2644> ＧＸ半導日株 1232 -53.7 2512
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1195 36.1 2160.0
20. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1110 43.2 1089
21. <2244> ＧＸＵテック 898 88.3 3167
22. <1326> ＳＰＤＲ 874 -7.3 64570
23. <1489> 日経高配５０ 764 -40.8 2855
24. <1655> ｉＳ米国株 703 -60.2 776.6
25. <2569> 上場ＮＱヘ有 693 58.6 3801
26. <1329> ｉＳ日経 630 -45.3 5245
27. <1320> ｉＦ日経年１ 587 -64.3 52170
28. <1308> 上場東証指数 567 31.6 3547
29. <1545> 野村ナスＨ無 565 -75.7 40260
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 521 -67.6 66310
31. <2525> 農中日経平均 510 50900.0 51010
32. <1459> 楽天Ｗベア 462 -57.4 235
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 459 -45.0 30890
34. <1615> 野村東証銀行 452 -54.3 533.5
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 435 1.4 2306
36. <2559> ＭＸ全世界株 418 -45.1 26095
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 361 -41.4 543.9
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 348 -7.7 60050
39. <1476> ｉＳＪリート 337 -7.2 2072
40. <1673> ＷＴ銀 325 17.8 9938
41. <2845> 野村ナスＨ有 323 10.6 3135
42. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 309 0.3 2069
43. <435A> ｉＦ日本配当 290 -23.3 2205
44. <1346> ＭＸ２２５ 286 -48.2 52400
45. <1678> 野村インド株 286 -30.4 359.8
46. <2038> 原油先Ｗブル 279 52.5 1410
47. <2631> ＭＸナスダク 273 -56.7 28530
48. <1674> ＷＴプラチナ 269 73.5 30940
49. <1557> ＳＰＤＲ５百 263 -37.4 107100
50. <1543> 純パラ信託 261 -8.7 83000
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
